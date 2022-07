Il Givova Capri Anacapri riparte dalle certezze: De Martino e Buondonno confermati in squadra

Quasi completato il reparto difensivo per la prossima stagione, primo tassello per il centrocampo. Dopo le prime tre conferme, il Givova Capri Anacapri si accerta della permanenza di altri due elementi di spessore dell'ultimo campionato. Il club isolano, con una breve ufficiale, ha annunciato il proseguimento del matrimonio col difensore Armando De Martino e col mediano Luigi Buondonno:

"Non curante del week end il Direttore Vincenzo Auricchio pone in calce la firma di Armando De Martino, difensore, e Luigi Buondonno, centrocampista. Entrambe pilastri della squadra che ha conquistato la promozione in Eccellenza, saranno da subito a disposizione dello staff tecnico di Mister Pasquale Gianluca Sena".