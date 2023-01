Giugliano, il vice Tatomir: "C'è la voglia di proseguire il nostro percorso e tornare a vincere"

Serie C Girone C

Il Giugliano di Raffaele Di Napoli, dopo due pareggi consecutivi e una vittoria che manca dallo scorso 4 dicembre, è pronto a riprendere quota. Il prossimo turno di campionato riserverà la sfida contro il Latina, reduce dalla sconfitta contro la capolista Catanzaro. L'allenatore in seconda Alessandro Tatomir che ha presentato la sfida di domani:

"Sarà una gara certamente complicata come tutte quelle che caratterizzano questo campionato. Il Latina è squadra forte e rodata, che in trasferta ha sempre fatto ottime cose e ottenuto buoni risultati, servirà la massima attenzione e concentrazione. C'è la voglia di proseguire il nostro percorso e tornare a vincere. Riuscire a centrare i tre punti ci consentirebbe di avvicinarsi al nostro obiettivo. Sicuramente è una gara importante in termini di classifica e di punti, ma non sarà decisiva. Siamo solo alla quarta giornata di ritorno, il percorso è lungo".

L'allenatore ha poi continuato: "La settimana di lavoro è stata buona, la gara l'abbiamo preparata bene come sempre, cercando di porre attenzione a tutti i dettagli. I nuovi acquisti sono ottime risorse, sono arrivato da poco e si stanno integrando bene. Da un punto di vista fisico la condizione è buona. Ciuferri nello specifico ha fatto un Settore Giovanile importante, viene dalla Roma è un 2004 di ottime prospettive. È chiaro che il nostro obiettivo è tornare a vincere, ripeto, ma non è il caso di parlare di partita chiave. Serve equilibrio sempre, noi dobbiamo avere chiaro il nostro percorso".

Infine ha concluso: "I ragazzi dimostrano sempre una grande volontà. Sono capaci di lottare costantemente e reagire fino alla fine delle partite e questa è una caratteristica decisamente importante che la dice lunga sull'anima di questa squadra. È normale andare incontro a delle difficoltà in un campionato così competitivo è difficile, noi però dobbiamo pensare a noi stessi".