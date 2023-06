Giugliano, c'è anche l'ufficialità: mister Di Napoli rinnova e resta in panchina

Dopo il direttore sportivo Amodio, tocca a mister Raffaele Di Napoli. Il Giugliano accelera e, in attesa di stilare il programma completo dell'estate in vista della prossima stagione sportiva, conferma il tecnico in panchina. Il primo campionato al ritorno tra i professionisti è stato più che positivo per i Tigrotti. Tra le rivelazioni dell'annata che sta andando in archivio, la squadra gialloblù ha affrontato la competizione con l'atteggiamento giusto e la classifica ne è la chiara dimostrazione: obiettivo salvezza diretta raggiunto, la permanenza in categoria non è mai stata in discussione e il gruppo ha sfiorato altresì l'impresa playoff. Dunque un ottimo cammino, malgrado qualche ostacolo lungo il percorso. In tal senso, il progetto prosegue e l'allenatore sarà ancora l'ex Paganese: "Il Giugliano Calcio 1928 comunica di aver rinnovato l'accordo in scadenza, con prolungamento su base biennale, con il Responsabile Tecnico della prima squadra Sig. Raffaele Di Napoli, che si lega al club fino alla stagione 2024/25".