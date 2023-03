Giugliano, Tatomir: "Con la Juve Stabia sarà complicato, ma cercheremo di ottenere il massimo"

Derby in vista per il Giugliano, alla ricerca della vittoria dopo tre pareggi consecutivi. Sarà scontro diretto con la Juve Stabia, allo Stadio Menti c'è in palio una fetta importante di salvezza e l'occasione di consolidare una posizione in griglia playoff. L'allenatore in seconda dei Tigrotti, Alessandro Tatomir, ha così presentato il match: "È stata una buona settimana di lavoro, la squadra ha lavorato con la massima concentrazione. Sarà una partita complicata come tutte, ma cercheremo di ottenere il massimo. I ragazzi sono pronti a prescindere da chi scenderà in campo dall'inizio. Giocare tre gare in sette giorni in questo momento della stagione è certamente impegnativo e richiede un grande sforzo fisico e mentale. Lavoriamo per raggiungere il nostro obiettivo, cercheremo di trarre il massimo da questa settimana. De Rosa e Berman sono out e Zullo e La Monica sono squalificati. Il resto del gruppo sta bene. Stiamo gestendo Eyango che ha un problema al ginocchio però è a tutti gli effetti disponibile e Ghisolfi che soffre da un po' di un problema al pube che è molto fastidioso. Però è disponibile e sarà con noi".