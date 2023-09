Giugliano-Sorrento, è il giorno del derby: le ultime. La designazione arbitrale e dove guardare la partita

Il confronto tra Catania e Crotone aprirà il nuovo Girone C di Serie C, ma in serata (ore 20.45, ndr) toccherà al primo derby napoletano della stagione. Allo stadio Alberto De Cristofaro si giocherà subito il primo incrocio campano, con il Giugliano di Raffaele Di Napoli che ospiterà il Sorrento di Vincenzo Maiuri. I gialloblù, tra le rivelazioni della scorsa annata, tornano a giocare in casa, dopo un campionato - al rientro tra i professionisti - in perenne trasferta ad Avellino. I Tigrotti ritrovano il fortino amico e affrontano subito la neopromossa rossonera, a caccia di un esordio importante. Per i costieri si tratta di un ritorno in Lega Pro, categoria persa nella stagione 2013/14 con la retrocessione dalla Seconda Divisione.

Archiviata la vittoria del Girone G di Serie D, in volata sulla Paganese, e sfiorata l’impresa Tricolore nella Coppa Italia, la brigata di Maiuri si presenta rinnovata e con tanti volti nuovi ai nastri di partenza. Discorso analogo altresì per la truppa di Di Napoli che, dopo la sorprendente cavalcata passata con l’obiettivo playoff diventato concreto e sognato fino all’ultima giornata, punta a migliorare il rendimento. Il diktat in casa Giugliano è chiaro: “Pensiamo partita dopo partita, ma dobbiamo essere ambiziosi”. Il Sorrento invece, con il traguardo salvezza da raggiungere quanto prima, conta molto sulla forza del gruppo: “Abbiamo tanta voglia di stare insieme, questo fattore, alla lunga, potrà fare la differenza”.

Non dovrebbero esserci troppi dubbi, da una parte e dall’altra, per quanto riguarda lo schieramento di partenza. Classico 3-5-2 per i gialloblù, nonostante alternative tattiche provate nel corso dell'estate. Menna e Caldore vanno verso il debutto dal primo minuto con la casacca gialloblù, Gladestony guiderà la mediana, mentre Giorgione partirà dalla panchina. Zullo si sta riprendendo da un fastidio fisico, non ci saranno De Rosa, Eyango e Salvemini, fermato da un attacco influenzale. Possibile esordio per Bernardotto accanto a Sorrentino dall’inizio. Da sciogliere ancora l’incognita per la porta, ma Russo è in vantaggio su Baldi e Antonini. Gruppo camaleontico per Maiuri che potrebbe partire con il 4-3-3, non è da sottovalutare un possibile impiego del 4-2-3-1. Formazione di riferimento stravolta rispetto a qualche mese fa, ma in quattro vanno verso la conferma: La Monica, Cuccurullo, Petito e Scala si candidano ad una maglia da titolari.

A dirigere la partita sarà il signor Leonardo Mastrodomenico di Matera, coadiuvato dagli assistenti Matteo Taverna di Bergamo e da Elia Tini Brunozzi di Foligno. Il Quarto Ufficiale sarà Leonardo Di Mario di Ciampino. Il match sarà trasmesso da Sky che detiene i diritti della Serie C: Giugliano-Sorrento sarà visibile su Sky Sport Calcio al canale 256. Streaming su Sky Go e Nowtv.