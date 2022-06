Il Giugliano presenta la documentazione per l'iscrizione alla Serie C. E spunta il nome del successore di Ferraro

La stagione è terminata qualche giorno fa con la sconfitta nella finale della Poule Scudetto, ma in casa Giugliano si pensa soprattutto al futuro e alla partecipazione al prossimo torneo di Serie C. Il gruppo gialloblù, archiviata l'ottima annata che si è chiusa con la promozione tra i professionisti, sta operando in vista del campionato che verrà. Negli ultimi minuti, il club ha annunciato di aver presentato - presso la sede delle Lega Italiana Calcio Professionistico a Firenze - tutta la documentazione necessaria per l’iscrizione della squadra al prossimo torneo di Lega Pro.

Nel frattempo, è sempre più certo l'addio dal condottiero dell'ultima stagione: Giovanni Ferraro. Artefice del grande percorso dei Tigrotti, l'allenatore potrebbe ripartire da una nuova realtà. Il Giugliano, dal canto suo, sta valutando le ipotesi, ma la società avrebbe messo gli occhi su Raffaele Di Napoli. Rispetto alla concorrenza, l'ex Paganese è in netto vantaggio: tuttavia, bisognerà ancora attendere per una comunicazione ufficiale.