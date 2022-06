Giugliano, alla scoperta dell'avversario in semifinale della Poule Scudetto: il Sangiuliano City

Il successo roboante nel Girone B di Serie D, la vittoria nel Gruppo 1 della Poule Scudetto e la partecipazione alla final four della competizione riservata alle squadre vincitrici. Il Sangiuliano City, squadra lombarda, sarà la prossima avversaria del Giugliano nella semifinale del torneo. Reduce dal primo posto con 82 lunghezze conquistate al termine della regular season, la brigata guidata da Andrea Ciceri è pronta a far valere il fattore interno anche contro i campani. Dopo aver battuto Novara ed ArzignanoChiampo nelle due sfide del raggruppamento, i gialloverdi vanno a caccia della finalissima.

Il percorso nel Girone B di Serie D

In campionato, il Sangiuliano è stato un autentico schiacciasassi. Venticinque vittorie collezionate in trentotto apparizioni, ben sette pareggi ottenuti e soltanto sei sconfitte rimediate. Sedici punti di vantaggio sulla prima inseguitrice, il Legnano. Miglior attacco con 81 reti messe a segno e miglior difesa con 39 marcature incassate. Quarantacinque sono i punti guadagnati tra le mura amiche, trentasette le lunghezze strappate distante dal fortino interno. Numeri da capogiro per una compagine che ha meritato la promozione e che si dice pronta ad affacciarsi alla terza categoria professionistica italiana. Un traguardo raggiunto che ha consentito anche ulteriori conferme nell'ambiente: il direttore sportivo Alessio Battaglino e il direttore tecnico Fabrizio Bianchi hanno prolungato il legame con la società. Per quanto riguarda il cammino nella Poule Scudetto, i gialloverdi hanno superato 3-0 l'ArzignanoChiampo in casa e 0-1 il Novara in trasferta.

L'attacco esplosivo e il jolly a centrocampo

Il Sangiuliano è una formazione ben collaudata con diversi elementi da tenere in considerazione. Il reparto arretrato può concedere qualcosa al Giugliano, ma è l'attacco il vero punto di forza. A dimostrarlo sono le numerose finalizzazioni siglate nel corso della stagione. Diciotto sono le reti segnate dal bomber Pietro Cogliati, staccato di tre gol Carlo Ferrario (a quota 15, ndr). Quattordici sono i sigilli dell'altro profilo offensivo, Matteo Barzotti. Quindici marcature altresì per il gioiellino di centrocampo, Frenci Qeros: il classe 1999 potrebbe diventare un elemento appetibile per le proprietà di Serie C.

La sfida col Giugliano

La sfida col Giugliano, valevole per la semifinale della Poule Scudetto, si giocherà sabato 11 giugno alle ore 15:00, a porte aperte, allo Stadio Ernesto Breda di Sesto San Giovanni.