Giugliano ko a Picerno, Di Napoli rischia? Il ds Amodio: "Siamo tutti in discussione, sarei ipocrita a dire il contrario"

Pesante sconfitta in esterna per il Giugliano, la quarta giornata va in archivio con una partita senza storia. I gialloblu escono senza punti dalla gara contro il Picerno, confermando le difficoltà in trasferta in questa prima parte di campionato. Dopo il passo falso di Foggia, la squadra di Raffaele Di Napoli crolla in un secondo tempo anonimo allo stadio Curcio. Il risultato, al termine del match, recita 4-0. Il direttore sportivo Antonio Amodio interviene in conferenza stampa e fa chiarezza: “Ci tenevo a metterci la faccia perché ho costruito la squadra e scelto l’allenatore. Dopo una prestazione del genere, è giusto che ci sia io in conferenza stampa per chiedere scusa alla proprietà e ai tifosi che ci sostengono sempre. Nel primo tempo siamo partiti male, forse eravamo troppo bassi, non ho visto una squadra subito aggressiva e cattiva. Nella ripresa c’è stato qualche cambiamento tattico, abbiamo preso gol a freddo e poi il risultato penso parli chiaro. Di Napoli in discussione? Quando si perde così siamo tutti in discussione. Sono qui perché il primo ad essere in discussione sono io. C’è la fortuna che si scenderà in campo già lunedì, quindi dobbiamo far capire a tutti che siamo una squadra forte, abbiamo calciatori validi e dobbiamo rifarci. Per quanto riguarda l’allenatore, sarei ipocrita a dire che non rischia, ma è un ruolo tiene conto dei risultati. Il mister ha avuto grande fiducia all’inizio, gli abbiamo dato un attestato di stima con il contratto biennale. Non siamo partiti come volevamo, ma non siamo partiti neanche malissimo. La sconfitta di oggi è pesante, ma possiamo rifarci subito”.