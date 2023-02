Giugliano multato dopo l'ultima gara, il Giudice Sportivo: "Chiesti maggiori approfondimenti alla Procura Federale"

Girone C

La sconfitta in terra pugliese è andata in archivio, per il Giugliano è stata una domenica da dimenticare. Il ko esterno contro la Virtus Francavilla ha messo anche un freno alla striscia utile di risultati. La squadra di Raffaele Di Napoli è chiamata al riscatto immediato, il prossimo match di campionato riserverà la sfida interna col Monterosi. Intanto, novità arrivano dal Giudice Sportivo. Al club gialloblù è stata comminata una multa, questa la motivazione:

“€ 500,00 GIUGLIANO per avere i suoi sostenitori posizionati nel Settore loro riservato, intonato, al 26° minuto del primo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell'Ordine, ripetuto per tre volte. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. c.c.)”.

Intanto, il Giudice Sportivo chiede alla Procura Federale di effettuare ulteriori approfondimenti sul comportamento delle tifoserie:

“Il Giudice Sportivo,

con riferimento alla gara in oggetto, riservato ogni provvedimento in ordine al comportamento tenuto dai tifosi delle due società, fatta eccezione per le decisioni già adottate nel presente Comunicato, chiede alla Procura Federale di effettuare i seguenti approfondimenti:

- accerti, ove possibile, i motivi dell'esposizione nel Settore Ospiti di uno striscione riconducibile ad un'altra tifoseria, con la conseguente, eventuale, presenza di tifosi di altre Società nel predetto Settore;

- accerti, nel modo più puntuale possibile, i comportamenti rispettivamente tenuti dalle due tifoserie, o comunque da eventuali tifoserie di altre Società, anche sotto il profilo cronologico;

- individui il Settore nel quale assistono alle gare i tifosi della Società ospitata presenti alla gara in questione nel Settore dal quale sono stati lanciati i due seggiolini e le aste delle bandiere;

- accerti e riferisca quanto altro utile ai fini del decidere”.