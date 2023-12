Il Giugliano piega anche il Monterosi. Salvemini e Giorgione trascinano i tigrotti

Serie C Girone C

Il Giugliano è in splendida forma e al De Cristofaro conquista il settimo successo in campionato. La squadra di Valerio Bertotto, reduce dalla vittoria sul campo del Monopoli, piega anche il fanalino di coda Monterosi e consolida la posizione in zona playoff.

La prima occasione della partita è di Bittante con una conclusione che si stampa sul legno al 9’. I tigrotti provano a reagire, ma non riescono a creare problemi al reparto arretrato ospite nelle fasi iniziali dell’incontro. Al 24’ brivido per i gialloblù con un tentativo di Fantacci dall’interno dell’area, la retroguardia è attenta e respinge. Tre giri di lancette dopo ci prova Salvemini con il mancino, il suo tiro è preda di Mastrantonio che blocca in due tempi. Alla mezz’ora Berman stacca di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo, l’incornata del difensore è alta. Al 34’ Sorrentino ci prova in tuffo, nessun problema per il portiere ospite; l’azione si ribalta e Altobelli cerca l’iniziativa personale ma senza successo. Doppia chance per il Monterosi nel finale di primo tempo con Parlati e Costantino, in pieno recupero però il Giugliano affonda il colpo. Dopo un destro velenoso di Giorgione, Salvemini si fa trovare pronto sul corner seguente e batte Mastrantonio con una deviazione vincente.

In avvio di ripresa, i ragazzi di Bertotto vanno a caccia della seconda marcatura mentre la compagine di Taurino cerca il guizzo per il pareggio. Al 55’ Frediani si avventa sul pallone per la conclusione, la traiettoria è da dimenticare. Sul capovolgimento di fronte c’è il raddoppio campano, ancora con Salvemini: al 56’ il numero 10 riceve la sfera da Ciuferri e con il destro insacca. Gli avversari non ci stanno e accorciano subito, Costantino approfitta di una disattenzione della difesa e riapre la contesa. Le speranze del Monterosi vengono spente da Giorgione che al 61’ segna direttamente da angolo: 3-1 per il Giugliano. Poco altro nel finale, con gli ospiti che cercano di impensierire Russo con Palazzino e Silipo. Al triplice fischio i tigrotti festeggiano al De Cristofaro e mettono nel mirino già la prossima sfida, in trasferta contro la Casertana.

Il tabellino

Giugliano (4-3-3): Russo; Menna (90’ De Francesco), Berman, Caldore, Yabre; Giorgione, Berardocco (83’ Eyango), Vogiatzis; Ciuferri, Salvemini (83’ Bernardotto), Sorrentino (63’ De Sena). A disp.: Baldi, Manrrique, Scognamiglio, Oyewale, Grasso, Rondinella, Aruta, Barba, Stabile, Nocciolini. All.: Bertotto

Monterosi (3-4-1-2): Mastrantonio; Sini, Cinaglia (16’ Mbende), Piroli (63’ Di Renzo); Bittante, Parlati (87’ Tolomello), Fantacci (87’ Ekuban), Altobelli; Frediani (63’ Palazzino); Silipo, Costantino. A disp. Santilli, Coronas, Verde, Di Paolantonio, Di Francesco, Giordani, Tartaglia. All. Taurino

Arbitro: Lorenzo Maccarini di Arezzo

Marcatori: 48’ pt. Salvemini (G), 56’ Salvemini (G), 59’ Costantino (M), 61’ Giorgione (G)

Ammoniti: Berardocco, Yabre (G), Altobelli, Piroli (M)