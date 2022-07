Il Giugliano supera la Mariglianese in amichevole: 5-0 gialloblù al Vallefuoco

È iniziata la nuova stagione del Giugliano. La squadra di Raffaele Di Napoli parteciperà al prossimo campionato di Serie C. Dallo scorso 20 luglio, il club ha dato il via alla preparazione estiva: i Tigrotti vogliono farsi trovare pronti ai nastri di partenza della competizione futura di Lega Pro. Oggi, allo Stadio Alberto Vallefuoco di Mugnano, si è disputata l'allenamento congiunto con la Mariglianese. La squadra ereditata ed allenata da Stefano Senigagliesi, attesa dal torneo di Serie D, ha appena iniziato i lavori in vista degli impegni ufficiali.

La gara amichevole odierna si è chiusa col rotondo risultato di 5-0 in favore dei gialloblù. Il match si è sbloccato già al 2' con Kyeremateng, nel finale di frazione ci ha pensato Zullo a fissare il raddoppio. Nel secondo tempo, Aruta ha messo a segno il tris, mentre Raffaele Poziello ha siglato il poker. Nelle battute conclusive, gioia altresì per Iglio che ha definito il 5-0 di giornata.

Il tecnico Di Napoli si è così espresso al termine della sfida: "Voglio ringraziare i ragazzi che hanno fatto questi dieci giorni di lavoro di pre-ritiro. Sono stato accontentato in tutto, mi hanno soddisfatto sotto l’aspetto dell’applicazione. Sono stati molto predisposti, il gruppo dello scorso anno ha accolto bene i nuovi arrivati. Stiamo lavorando, siamo sulla strada giusta. Mariglianese? Ringrazio la brigata di Senigagliesi, sono arrivati qua e ci hanno permesso di disputare questa partita. L’aspetto positivo, oltre il risultato che non conta, è l’applicazione. C’è stata voglia di mettersi in mostra, cercando di fare quello che abbiamo provato. Rivisondoli? Dal primo giorno di ritiro ho cercato di infondere quelle che sono le idee e ho puntato sul senso d’appartenenza per questa maglia. Abbiamo lavorato dal punto di vista atletico, non trascurando la tattica. Andremo in ritiro per dare continuità a questi principi".