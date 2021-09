Giugliano, lo spagnolo Torres si accasa in gialloblù: un classe 2002 agli ordini di Ferraro

Il Giugliano è tra le formazioni più attive sul fronte entrate. Il club, impegnato in quel di Rivisondoli per la preparazione estiva in vista della prossima annata, si è assicurata le prestazioni del difensore Pedro Torres

Si amplia il reparto difensivo del Giugliano. La proprietà, tra le realtà dilettantistiche più attive nella finestra estiva riguardante i trasferimenti, si è assicurata le prestazioni del difensore Pedro Torres. Classe 2002 e alle prime esperienze nel calcio dei grandi, il calciatore andrà a puntellare il pacchetto arretrato a disposizione di Giovanni Ferraro. Il mister gialloblù potrà contare su una nuova pedina per quanto concerne la retroguardia. Aggregatosi già alla squadra, impegnata nel ritiro di Rivisondoli per completare e definire la preparazione pre-season, lo spagnolo potrebbe essere l'ultima operazione in ingresso. La società, dal canto suo, continuerà a guardare sul mercato e attingerà da quest'ultimo qualora si presentasse un'occasione da cogliere e non lasciarsi sfuggire

Il comunicato del Giugliano

"Il Giugliano Calcio 1928 comunica a tutti gli organi di informazione e ai propri tifosi, di aver acquistato il diritto delle prestazioni sportive del calciatore, difensore spagnolo classe 2002, Pedro Torres. Il club porge il più caloroso benvenuto a Pedro, con la speranza e l’augurio di poter raggiungere insieme gli obiettivi prefissati".