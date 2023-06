Giugliano, sopralluogo della Lega Pro allo Stadio De Cristofaro. Il club attende la licenza d’uso

Si avvicina il termine ultimo per completare l'iscrizione al prossimo campionato di Serie C e in casa Giugliano proseguono i lavori in vista della documentazione da presentare per poter partecipare alla competizione. Come annunciato dal club attraverso i canali ufficiali, ieri c'è stato il sopralluogo della Lega Pro presso lo Stadio Alberto De Cristofaro, tramite il commissario incaricato della Commissione Impianti Sportivi Lega Pro Ingegnere Dott. Giancarlo Vigiani. All'incontro erano presenti la proprietà gialloblù e i suoi dirigenti, il Comune in qualità di proprietario dell'impianto, l'Autorità di Pubblica Sicurezza e tutti gli enti preposti. Il sopralluogo ha dato esito positivo, ma non ancora completo ai fini dell'iscrizione al prossimo torneo. Il termine ultimo è fissato per giovedì 15 giugno.

La società, attraverso la nota pubblicata, ha precisato quali lavori strutturali ha preso in carico: "Jersey per l'installazione dell'impianto di pre-filtraggio esterno; panchine nuove, aggiuntive e quarto uomo secondo requisiti di Lega; lavoro di riqualifica (comprensivo di intaso) e Certificazione terreno di gioco Fifa Quality Pro; bonifica e riqualificazione aree antistanti al terreno di gioco e ai vari settori dello stadio". Al momento, secondo quanto rivelato, il Giugliano - ai fini dell'iscrizione e del via libera definitivo - "è ancora in attesa di ricevere dal Comune la licenza d'uso ex art. 68 del TULPS che riveste carattere di obbligatorietà, a pena di non ammissione al Campionato, consequenziale solo e unicamente all’atto di disponibilità già concesso dal comune al club per poter utilizzare lo Stadio Alberto De Cristofaro per le gare interne della stagione sportiva 2023/2024. Licenza d'uso che come consuetudine viene rilasciata per le manifestazioni di eventi sportivi pubblici professionistici". In mattinata, il club ha richiesto il rilascio della licenza entro e non oltre la mattina di martedì 13 giugno, come espressamente e obbligatoriamente richiesto dalla Commissione Impianti Sportivi Lega Pro in seguito all'incontro delle ultime ore.