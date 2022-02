Giugliano, Gomez è un nuovo giocatore gialloblù

La quantità e la qualità. La fisicità e il talento. Il mix tra esperti e giovani. Il Giugliano, sempre più primo nella classifica del Girone G di Serie D, si prepara ai prossimi impegni in campionato. La compagine gialloblù, dopo la vittoria di misura sul rettangolo verde dell'Ostiamare, si proietta al big-match casalingo col Team Nuova Florida. Un appuntamento di rilievo per i ragazzi di Giovanni Ferraro che potranno contare su un nuovo elemento. Il club, con un comunicato ufficiale, ha annunciato il tesseramento di Ousman Gomez. Il centrocampista, classe 2002, va a rinforzare il reparto centrale dei Tigrotti. Un colpo per il presente e per il futuro: "Il Giugliano Calcio 1928 è lieto di comunicare a tutti gli organi di informazione e ai propri tifosi, di aver acquistato il diritto delle prestazioni sportive del centrocampista, classe 2002, Ousman Gomez. Il club porge il più caloroso benvenuto a Ousman, con la speranza e l’augurio di poter raggiungere insieme gli obiettivi prefissati".