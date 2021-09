Giugliano, Gentile rinforza le corsie gialloblù: Ferraro può contare su una nuova freccia

Il classe 2000 va a potenziare le fasce del GIugliano, il tecnico potrà contare su un elemento duttile e prezioso per il prosieguo della stagione

Un nuovo laterale per mister Giovanni Ferraro. Il Giugliano, attivissimo sul mercato e alla ricerca di pedine essenziali da integrare nella rosa, si è accaparrata le prestazioni di Vincenzo Gentile. Il classe 2000, proveniente dall'esperienza con la divisa del Vastogirardi nel Girone F di Serie D, offrirà all'allenatore gialloblù un'altra soluzione per quanto concerne il gioco sulle corsie. E la società, a meno di due giorni dal debutto in campionato e nel Girone G, si conferma ambiziosa e pronta a disputare un percorso importante:

"Il Giugliano Calcio 1928 è lieto di comunicare a tutti gli organi di informazione e ai propri tifosi, di aver acquistato il diritto delle prestazioni sportive del calciatore, esterno di fascia sinistra classe 2000, Vincenzo Gentile. Il calciatore la scorsa stagione ha vestito la maglia del Vastogirardi, Serie D Girone F, totalizzando 25 presenze e una rete. Il club porge il più caloroso benvenuto a Vincenzo con la speranza e l’augurio di poter raggiungere insieme gli obiettivi prefissati".