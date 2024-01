Il Giugliano ci crede, ribalta il Foggia e torna al successo con un poker

Il sussulto di Ciuferri, la doppietta dalla panchina di Sorrentino e il sigillo del debuttante Balde. Il Giugliano batte in rimonta il Foggia allo stadio De Cristofaro, ritrova la vittoria in campionato e torna a far punti dopo tre sconfitte consecutive. La squadra di Valerio Bertotto, in attesa delle altre gare, si prende la posta in palio nell’anticipo della ventunesima giornata e aggancia il treno playoff.

Ritmi non alti all’alba del match, alla prima occasione però gli ospiti sbloccano il risultato. Schenetti va via centralmente e serve Millico in posizione defilata: il fantasista entra in area, arriva sulla linea del fondo e pennella sul secondo palo dove Embalo è pronto all’appuntamento per il vantaggio rossonero all’8’. Soltanto dieci minuti dopo i tigrotti reagiscono con una girata di De Sena neutralizzata tranquillamente da Nobile. Al 18’ Di Noia, ammonito dopo un contatto su Gladestony, protesta eccessivamente e viene espulso dal direttore di gara. Al 25’ chance per De Sena, ma l’attaccante manda sul fondo. Il Giugliano ci riprova con Gladestony che spara fuori, poi opportunità per Embalo al 31’ con il mancino deviato. Al 34’ arriva la perla di Ciuferri: il classe 2004 ringrazia Yabre per il cross e al volo, con una traiettoria chirurgica, beffa Nobile. Al 39’ Oviszach riceve e calcia a giro con il destro, giocata poco distante dal bersaglio. L’ex Vicenza ci riprova anche poco prima dell’intervallo, l’estremo difensore respinge in qualche modo.

Il secondo tempo si apre con uno scatenato Ciuferri che scappa ai difensori e incrocia la conclusione, sfera che esce di un soffio. Al 54’ Di Dio scodella dalla destra, Gladestony non è preciso nel controllo e la difesa del Foggia chiude in extremis. Al 63’ altra occasione per i padroni di casa, di nuovo con il centrocampista brasiliano, ma il tiro finisce sull’esterno della rete. Nel finale Bertotto si gioca la carta Sorrentino e l’attaccante ripaga la fiducia: appena entrato in campo il numero 46 colpisce di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo e ribalta il punteggio allo stadio De Cristofaro. All’86’ Sorrentino fa anche doppietta, sfruttando una respinta corta di Nobile e insaccando dal limite dell’area. Nel recupero c’è spazio per l’esultanza anche di Balde: l’ex di turno debutta, strappa la sfera al portiere e deposita in rete.

Il tabellino

Giugliano (4-3-3): Russo; Menna (14’ Di Dio), Berman, Caldore, Yabre; De Rosa (70’ Vogiatzis), Berardocco, Gladestony (79’ Sorrentino); Ciuferri, De Sena, Oviszach (70’ Balde). A disp.: Baldi, Scognamiglio, Diop, Oyewale, Grasso, Boccia, Aruta, De Francesco. All.: Bertotto

Foggia (4-3-2-1): Nobile; Marino, Carillo, Rizzo, Salines; Schenetti (28’ Frigerio), Di Noia, Fiorini (46’ Riccardi); Embalo (66’ Beretta), Millico; Tonin. A disp.: Domingo, Garattoni, Vacca, Martini, Pazienza, Antonacci, Agnelli, Papazov, Rossi, Vezzoni, Iddrissou, Brancato. All.: Coletti

Arbitro: Giuseppe Mucera di Palermo

Marcatori: 8’ Embalo (F), 34’ Ciuferri (G), 81’ Sorrentino (G), 86’ Sorrentino (G), 91’ Balde (G)

Ammoniti: Di Noia, Salines (F)

Espulso: 18’ Di Noia (F) per proteste