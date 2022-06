Il Giugliano ottiene il pass per la finale della Poule Scudetto: ecco chi sarà l'avversaria

Finalissima della Poule Scudetto raggiunta, il Giugliano vuole candidarsi a migliore formazione del torneo dilettantistico interregionale. Dopo aver esultato nel Girone G di Serie D e nel Gruppo 3 della competizione, la formazione di Giovanni Ferraro ha espugnato anche il rettangolo verde dello Stadio Ernesto Breda di Sesto San Giovanni: battuto a domicilio il Sangiuliano City di Andrea Ciceri. Una partita equilibrata per larghi tratti, Ferrari nel primo tempo e Cerone a due giri di cronometro dal 90' hanno deciso la sfida. Di mezzo, la rete di Fall che ha accentuato le speranze dei padroni di casa. Non è stato dello stesso avviso il fantasista gialloblù che, all'88' su un traversone di Mazzei, ha depositato alle spalle dell'estremo difensore.

Pass per la finale ottenuto, il prossimo 15 giugno si disputerà il confronto decisivo. L'avversaria del Giugliano sarà la Recanatese che ha superato il Novara allo Stadio Silvio Piola, nell'altra semifinale andata in scena. Ci ha pensato Sbaffo, all'85', a spezzare l'equilibrio con una girata all'altezza del dischetto in area. Definito il giorno dell'incontro per assegnare il titolo di Campione d’Italia Serie D per la stagione 2021/22. Campo e orario sono ancora da definire, nelle prossime ore il Dipartimento deciderà la location del confronto.