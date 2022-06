Giugliano, novità sulla Fidelity Card: i dettagli comunicati dal club

C'è il via al programma del Giugliano in vista della prossima stagione sportiva. In attesa di conoscere eventuali sviluppi dal mercato, per una costruzione dell'organico all'altezza della terza serie e del professionismo, il club gialloblù ha annunciato particolari dettagli sulla Fidelity Card. Dal prossimo lunedì fino a domenica 24 luglio, sarà possibile sottoscrivere il voucher fedeltà, compilando un modulo di adesione presso il rivenditore ufficiale.

Il sodalizio napoletano ha spiegato l'importanza della Fidelity Card: "Il 15% di sconto sul costo intero dell’abbonamento (la campagna abbonamenti partirà al termine della vendita delle Fidelity Card), il 10% di sconto sulla vendita dei biglietti per le gare in casa, il 10% di sconto sui prodotti del merchandising, il diritto di prelazione sulla vendita dei tagliandi, il gadget in omaggio per l’adesione". Il costo di Fidelity Card sarà di 35€.

La nota del Giugliano continua: "Per coloro i quali non sono residenti a Giugliano, la società nei prossimi giorni metterà a disposizione un recapito telefonico, che sarà comunicato attraverso i nostri canali ufficiali, in modo da poter prenotare comodamente la vostra card. Il numero sarà attivo durante tutta la stagione 2022/2023, a disposizione di tutti gli appassionati e tifosi, riguardo qualunque tipo di prenotazioni o informazione sui prodotti del merchandising. Quest’anno, in occasione dello storico campionato di Serie C che andremo ad affrontare, la Fidelity Card, avrà ancora più valore, perché vi permetterà di avere agevolazioni su tutto ciò che riguarda il Giugliano Calcio 1928, un rapporto costante di fidelizzazione con il nostro club e con coloro i quali saranno i nostri main sponsor".