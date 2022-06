Giugliano, Ferraro: "Stiamo bene, abbiamo ancora fame e voglia. Sangiuliano? Realtà forte"

Il Giugliano scende in campo nel weekend per affrontare la semifinale della Poule Scudetto. La formazione gialloblù sarà attesa dal Sangiuliano City nella trasferta dello Stadio Ernesto Breda di Sesto San Giovanni. Alla vigilia della partita, il tecnico Giovanni Ferraro - tra i protagonisti della stagione dei Tigrotti - è intervenuto ai microfoni del club. Queste le parole del mister:

"La squadra sta bene, stiamo lavorando molto sulla brillantezza con il tanto caldo, c’è tanto entusiasmo, siamo arrivati fino alla semifinale e vogliamo fare bene anche domani. Siamo diventati la regina del Sud possiamo dire, battendo Cerignola e Gelbison, adesso andiamo a confrontarci con le migliori del nord. Questa competizione è ambigua, inizialmente nessuno vuole darci importanza, in realtà poi tutti vogliono vincerla. Pensiamo a noi, i ragazzi hanno dimostrato quanto ci tengono alla alla maglia, alla città e a rendere orgogliosa la nostra società. Arrivare in semifinale è un già gran traguardo, ma adesso abbiamo un altro obiettivo davanti".

L’allenatore ha poi continuato: "Sicuramente giocare in casa sarebbe stato ottimale. Avremmo avuto il nostro pubblico vicino, sarebbe stato il nostro habitat. Anche logisticamente questa trasferta può somigliare a quelle in Sardegna, siamo arrivati in Lombardia con l’aereo, c’è gran caldo. Il Sangiuliano è una realtà forte. Hanno una potenza di fuoco tra attacco e centrocampo molto importante, e sono allenati da un ottimo tecnico. Hanno vinto brillantemente il loro girone di competenza e per questo vanno i miei complimenti. Sarà una bella partita, noi li rispettiamo come sempre però siamo consapevoli della nostra forza. Queste sono partite secche, particolari, vogliamo giocarcela. Ci tengo a ringraziare ogni componente di questo club, dalla società ai dirigenti, lo staff tecnico e medico, fino si magazzinieri, tutti davvero. Stiamo lavorando dal 16 agosto con una professionalità incredibile e siamo ancora qui, con fame e voglia".