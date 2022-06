Giugliano, Ferraro: "Lo Scudetto sarebbe il coronamento di un sogno"

Il successo sul campo del Sangiuliano City nella semifinale, l'epilogo conquistato con una prova di spessore. Il Giugliano di Giovanni Ferraro esulta al triplice fischio della sfida allo Stadio Ernesto Breda di Sesto San Giovanni. Le reti di Ferrari e Cerone fanno volare i campani alla finalissima della Poule Scudetto: neanche il momentaneo pareggio di Fall ha rallentato la corsa dei Tigrotti. Intervenuto ai microfoni del club, il tecnico gialloblù ha parlato della performance sfoderata dai suoi ragazzi:

"Abbiamo affrontato una squadra fortissima, in trasferta dopo un viaggio complicato e abbiamo vinto. Questa squadra sta dimostrando a chiunque la forza, sono orgoglioso dei miei ragazzi. Sono 300 giorni che laboriamo e oggi c’era una voglia una foga di voler vincere questa partita incredibile. Adesso siamo rimaste in due, le migliori due squadre di tutta Italia. Lo dico sempre a parlare è il campo, il giudice supremo sempre per valutare il nostro lavoro. La gara è stata bella, combattuta, credo che ai punti qualcosina in più l’abbiamo meritata. Adesso manca un solo step per vincere lo scudetto che sarebbe il coronamento di un sogno".