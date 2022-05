Giugliano, Ferraro: "In città atmosfera bellissima, siamo felici di giocarci la Serie C"

Serve un altro mattoncino per arrivare al completamento dell'opera. Per il Giugliano inizia un periodo importante della stagione: il salto di categoria passerà dai prossimi appuntamenti. Dopo un campionato condotto al vertice, la brigata di Giovanni Ferraro è intenzionata a confermarsi nel rush finale del Girone G di Serie D. L'impegno in agenda è sul campo dell'Insieme Formia: il tecnico è intervenuto ai microfoni del club alla vigilia. Ecco quanto evidenziato: "Credo che questa sosta ci abbia fatto bene, perché ha permesso di recuperare energie fisiche e mentali alla squadra. Questo è stato un campionato molto dispendioso anche psicologicamente e come ho sempre detto si sarebbe deciso tutto alla fine. La squadra è carica ed ha voglia di tornare in campo. Ci siamo allenati bene, con l’atteggiamento giusto, l’atteggiamento di chi è pronto in questi quindici giorni ad andare a prendersi un traguardo storico".

L’allenatore ha poi continuato: "Noi dobbiamo pensare partita dopo partita, non ci serve fare calcoli e vedere il risultato degli altri. Contiamo noi, il nostro percorso. Sappiamo cosa dobbiamo fare per andarci a prendere questo campionato, e siamo consapevoli di dover guardare solo a noi stessi. La Serie C dipende da noi, da nessun altro. Sarebbe qualcosa di storico, inspiegabile per tutti, dalla società alla città. Un vero patrimonio per il futuro. Domani sarà una partita vera, contro una squadra che vuole salvarsi, sappiamo che dispongono di attaccanti di qualità. Noi abbiamo in testa solo i tre punti, vogliamo tornare a vincere in trasferta".

Infine ha concluso: "In città si respira un’atmosfera particolare, speciale. Questa gente vive di calcio e del Giugliano. Da domani iniziano sette giorni che possono cambiare il corso della storia. Sappiamo che a Formia ci sosterranno in tanti, il supporto della nostra gente è fondamentale".