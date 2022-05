Giugliano, Ferraro si scusa: "Prestazione non all'altezza e atteggiamento non giusto"

Un'uscita a vuoto nell'ultima gara del campionato. Il Giugliano, promosso in Serie C e con gli impegni Scudetto da disputare, non ha impattato al meglio la prova in esterna contro la Cynthialbalonga. Allo Stadio Abbatini è maturata una gara a senso unico, con la compagine di casa che ha rifilato sei reti ai Tigrotti. Soltanto le finalizzazioni di Gladestony e Scaringella nel finale hanno reso meno amaro il passivo. Il tecnico Giovanni Ferraro è intervenuto ai microfoni del club al termine della partita: "Chiedo scusa perché abbiamo messo in atto una prestazione non all’altezza. Non c'eravamo con la testa e con le gambe, non abbiamo auto un atteggiamento giusto. Complimenti alla Cynthialbalonga, tanti demeriti nostri. Dispiace perché la maglia va sempre onorata, così come il lavoro di tutti. Abbiamo all’orizzonte la Poule Scudetto e vogliamo disputarla al meglio con la testa giusta. Siamo felici per la nostra stagione, siamo stati celebrati da una piazza magnifica, ma in campo dobbiamo sempre dare il massimo. Domani torniamo ad allenarci per farci trovare pronti".