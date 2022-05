Giugliano, Ferraro: "Mentalmente scarichi con la Cynthialbalonga, vogliamo rifarci nella Poule Scudetto"

Vigilia d'esordio nel Gruppo 3 della Poule Scudetto. Il Giugliano affronterà l'Audace Cerignola nel debutto della competizione riservata alle vincitrici dei raggruppamenti di Serie D. La capolista del Girone G sfiderà la prima della classe del Girone H, allo Stadio Alberto De Cristofaro andrà in scena il confronto tra due delle compagini più complete della categoria. I Tigrotti, oltre a voler fare bene, hanno l'obbligo di riscattare il pesante ko subito nell'ultima giornata di campionato contro la Cynthialbalonga. Il tecnico Giovanni Ferraro, a poche ore dalla sfida casalinga, è intervenuto in conferenza stampa:

"Con la Cynthialbalonga mentalmente non abbiamo fatto una partita giusta. Nell’ultimo periodo i ragazzi hanno dato tanto, da quando siamo tornati in campo contro l’Insieme Formia sono stati perfetti, c’era la volontà di vincere quanto prima questo campionato. Abbiamo festeggiato, ed è chiaro che mercoledì a livello nervoso e mentale non eravamo quelli di sempre. Tanti ragazzi sono lontani dalle proprie famiglie e anche questo può contare. Non dovevamo giocare così, non dovevamo perdere così, non siamo stati all’altezza, ma adesso guardiamo avanti, c’è la Poule scudetto. Abbiamo voglia di tornare in campo, è una manifestazione bella, importante. Le partite ufficiali sono sempre un serbatoio per il presente e per il futuro. Va affrontata con la massima concentrazione".

L’allenatore ha poi continuato: "Il nostro è un girone molto complicato. Il Cerignola ha dominato il girone H, la Gelbison ha avuto la meglio nel girone I contro squadre forti. Sarà una bella manifestazione. La squadra di Pazienza è da molti accreditata come la migliore di tutte e quindi sarà una sfida tutta da vivere. Faccio i complimenti all’Audace Cerignola per la vittoria del loro girone di competenza. La premiazione è motivo di orgoglio, la cosa che mi ha più colpito è stato domenica scorsa durante la festa. Davvero una città impazzita per questi colori, siamo orgogliosi di questo. La nostra gente è speciale, ci hanno fatto sentire unici".