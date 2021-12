Giugliano, il tecnico Ferraro in conferenza stampa: "Novembre mese chiaroscuro. Assenti? Ecco chi mancherà"

Una sconfitta in esterna che non può e non deve ridimensionare i piani prefissati. Il Giugliano di Giovanni Ferraro è incappato nel primo stop in campionato dopo dieci risultati utili consecutivi e una vetta conquistata con un lavoro certosino. I Tigrotti, archiviate le nove vittorie e l'unico pareggio contro l'Aprilia, sono usciti senza punti dalla trasferta sul campo dell'Atletico Uri. Una partita equilibrata e spezzata soltanto da Scanu dagli undici metri. Guardare avanti e riscattarsi dovrà essere il diktat dell'ambiente partenopeo. Tuttavia, la saggezza risiede altresì nella consapevolezza di guardarsi le spalle perché l'Aprilia e il Nuova Florida (con una partita in meno, ndr) spingono e sono appaiate a 24, a sole quattro lunghezze dai campani.

Ferraro, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida interna col Latte Dolce, ha parlato del periodo che il Giugliano sta affrontando: “Questo momento che stiamo attraversando fa parte di un percorso e può inevitabilmente capitare. Nelle ultime due gare non abbiamo raccolto quanto avremmo voluto, però cerchiamo di prendere il buono. Sappiamo che ci sono tante cose su cui migliorare e lavorare, nonostante questo siamo in testa alla classifica. Novembre è stato un mese in chiaroscuro. Dobbiamo stare tranquilli e come dico sempre essere equilibrati. Non credo che nello specifico non sia funzionato qualcosa, abbiamo semplicemente raccolto di meno. Le squadre ci conoscono e ci aspettano. Domenica l’Atletico Uri l’ha messa sulla battaglia, chiudendosi in dieci dietro la linea della palla. Dobbiamo avere pazienza e sapere che con il collettivo riusciremo a tornare a fare risultato”.

L’allenatore ha poi continuato: “La squadra ha grande voglia di riprendere il proprio percorso. Abbiamo adesso tre partite in una settimana e il nostro obiettivo è portare a casa quanti più punti possibili. L’unica medicina è lavorare e restare concentrati. Non ci siamo esaltati in seguito a nove vittorie, non dobbiamo rattristarci oltremodo adesso. Domani affrontiamo una squadra forte, che non merita quella classifica. Noi adesso più del recente passato, non dobbiamo far altro che pensare a noi stessi. Conosciamo il nostro valore, giocheremo in casa davanti al nostro pubblico che vogliamo rendere felice e orgoglioso. Servirà una partita di carattere. Ci tengo a ringraziare pubblicamente quei tifosi encomiabili che la settimana scorsa erano con noi in Sardegna. E’ per noi un privilegio averli vicino".

Infine, sui singoli: “Non sarà della partita Oyewale che prosegue il suo programma di recupero. Mancherà anche Gladestony che non si è allenato tutta la settimana”.