La vittoria del campionato, bomber Cerone e una Serie C meritata: Giugliano, rendimento stagionale impressionante

Il campionato di Serie D sta volgendo al termine, al Girone G mancano due giornate prima del completamento del calendario. Il turno infrasettimanale, d'altra parte, ha dato il via ai festeggiamenti in casa Giugliano. La formazione gialloblù, a 72 punti in classifica, è stata la protagonista indiscussa del raggruppamento: i ragazzi guidati da Giovanni Ferraro, infatti, hanno stravinto il campionato e si sono assicurati un posto nella prossima Serie C. Un traguardo giusto e meritato per una piazza che ha dimostrato un calore impressionante. Spinti dal pubblico amico, i Tigrotti hanno conquistato il professionismo e iniziano a programmare la stagione che verrà. Tuttavia, l'obiettivo è onorare il torneo fino al triplice fischio dell'ultima giornata: dopo il successo sul campo del Monterotondo, i campani saranno di scena in casa contro il Cassino e chiuderanno in trasferta sul manto erboso della Cynthialbalonga.

Sarà un finale molto più tranquillo e con le gambe leggere. Non ci sarà alcuna pressione, nonostante il Giugliano abbia dimostrato di poter affrontarla senza troppi patemi. E il periodo altalenante, tra marzo ed aprile, è la conferma. Dal canto loro, capitan Poziello e compagni sono sempre stati in vetta alla graduatoria e non hanno rischiato alcunché nei momenti di normale flessione. È il successo di un gruppo sano, unito e che ha palesato qualità invidiabili per la categoria. Tecniche, morali e fisiche. Miglior attacco e miglior difesa - in questo caso al pari della Torres - della competizione: 59 sono le reti messe a segno, soltanto 18 quelle incassate in 32 partite disputate. Numeri che certificano l'intraprendenza offensiva e la solidità del reparto arretrato della squadra di Ferraro.

Striscia di nove vittorie consecutive dall'esordio al derby d'andata con l'Afragolese, ben dieci i risultati utili di fila. La prima sconfitta è arrivata all'undicesima giornata in esterna contro l'Atletico Uri. Quarantatré i punti conquistati in casa, per un totale di 33 gol siglati e appena 8 subiti. Ventinove le lunghezze strappate in trasferta per un bilancio di ventisei reti segnate e 12 incassate. Un rendimento casalingo migliore rispetto a quello distante dalla Campania, ma un altro dato premia il Giugliano. Sono quattordici i calciatori che hanno timbrato almeno una marcatura in campionato, quindici se si considera anche la Coppa Italia di categoria. Spicca la super stagione di Cerone, autore di quindici realizzazioni: il fantasista romano è il bomber della truppa. Seguono Ferrari, Rizzo, Scaringella e Gladestony. Non mancano le finalizzazioni degli altri centrocampisti e dei difensori.

Un bottino incredibile, sinonimo di una compagine che ha meritato di tagliare un traguardo così prestigioso. Il Giugliano è in Serie C, una nuova realtà nostrana nel professionismo.