Giugliano, Ferraro: "Ci teniamo a questa maglia, oggi grande prova contro una squadra forte"

Debutto con vittoria nel Gruppo 3 della Poule Scudetto, il Giugliano batte l'Audace Cerignola e inaugura bene il percorso. Al termine del 3-1 rifilato dai Tigrotti ai pugliesi, il tecnico Giovanni Ferraro è intervenuto ai microfoni del club e ha commentato la prestazione della sua squadra: "È stata una bella partita contro una squadra davvero forte a cui faccio i complimenti. Siamo stati bravi a interpretare la gara e a vincerla. I ragazzi hanno dimostrato per l’ennesima volta il loro valore umano. Siamo anche felici di aver cancellato l’ultima brutta partita contro la Cynthialbalonga. Adesso guardiamo avanti e continuiamo a lavorare. La premiazione è stata una grande emozione meritata per un’annata fantastica. Ci teniamo tanto a questa maglia, l’abbiamo dimostrato per l’ennesima volta".