Il Giugliano e Ferraro non proseguiranno assieme: la separazione è ufficiale

Alle indiscrezioni degli ultimi giorni segue l'ufficialità: Giovanni Ferraro non sarà più il tecnico del Giugliano. L'allenatore della recente stagione, chiusa al primo posto del Girone G di Serie D e in finale della Poule Scudetto, non sarà la guida del prossimo anno dei Tigrotti nel professionismo. È arrivato l'annuncio della società gialloblù che mantiene riservatezza sul nuovo mister: Raffaele Di Napoli è in pole sulla concorrenza, ma manca ancora un accordo di massima. Questa la nota:

"Il Giugliano Calcio 1928 comunica di aver interrotto il rapporto di collaborazione con il Responsabile Tecnico della Prima Squadra Sig. Giovanni Ferraro. La società ringrazia l’allenatore per il lavoro profuso e per aver guidato la squadra nella stagione 2021/2022 alla storica promozione in Serie C, augurando le migliori fortune personali e professionali per il futuro. Il club comunica inoltre che nei prossimi giorni, sarà reso noto il nome del nuovo allenatore per la stagione sportiva 2022/2023".