Giugliano, le ultime su Eyango: operazione perfettamente riuscita dopo l'infortunio

Raffaele Di Napoli ha perso Steeve Mike Eyango per il finale di stagione dopo un brutto infortunio in allenamento. Il calciatore del Giugliano è stato sottoposto ad operazione chirurgica in seguito alla frattura del perone. Questa la nota societaria: "Il Giugliano Calcio 1928, comunica che nella mattinata odierna il calciatore Steeve Mike Eyango è stato sottoposto a intervento chirurgico di osteosintesi a seguito di frattura scomposta del perone sinistro. L'operazione si è tenuta presso "Pineta Grande Hospital" dall'equipe di Ortopedia 1 diretta dal dott. Domenico Falco, a cui va il più sentito ringraziamento da parte del club. L'intervento può considerarsi perfettamente riuscito. Il calciatore seguirà ora un piano di recupero riabilitativo".