Giugliano, il ds Amodio presenta il nuovo acquisto Baldè. E svela una trattativa con la Juve Stabia

Serie C Girone C

Due sconfitte da riscattare, la sosta natalizia ormai alle spalle e un derby alle porte. Il Giugliano sta completando la preparazione in vista della sfida contro il Sorrento, in programma allo stadio Viviani di Potenza domenica pomeriggio. Intanto, in giornata, la società ha fatto registrare il primo acquisto invernale. Si tratta dell'attaccante Ibourahima Baldè, reduce dall'esperienza con l'Arzignano Valchiampo e con un passato già al Sud, con le maglie di Messina e Foggia. Il direttore sportivo, Antonio Amodio, intervenuto in conferenza stampa, ha raccontato le qualità del classe '99: "È arrivato ieri sera. È un esterno forte nell'uno contro uno, l'anno scorso ha fatto benissimo a Messina. Quest'anno è partito ad Arzignano, poi ha avuto un problema fisico e non è riuscito ad ambientarsi. Può fare sia l'esterno che giocare dietro la punta, è molto duttile tatticamente. Ha cambio di passo e salta l'uomo, vede anche la porta. Ha grande entusiasmo e vuole fare bene, può fare la differenza".

Il dirigente gialloblù ha parlato anche di mercato, degli obiettivi e di una trattativa ormai in chiusura con la Juve Stabia: "Siamo ancora vigili sul mercato e faremo altri interventi. In queste ore ufficializzeremo un ritorno, sarebbe quello di Boccia, l'ex terzino che ha vinto il campionato qui con noi. Dobbiamo sopperire in quel ruolo e quindi bisogna intervenire. Ad oggi è della Juve Stabia, nelle prossime ore faremo il trasferimento e diventerà un giocatore del Giugliano. Poi cercheremo di prendere un altro attaccante centrale perché abbiamo bisogno di una prima punta con caratteristiche diverse dai calciatori già in rosa. Se possibile, prenderemo anche un nuovo esterno d'attacco che ha qualche numero in termini di gol e assist".

Poi il punto sulla rosa e sulle uscite: "A centrocampo abbiamo recuperato Gladestony, contiamo molto su di lui, l'ha dimostrato negli anni. Puntiamo su di lui, su De Rosa, su Vogiatzis, su Berardocco. Per ora abbiamo un buon numero di giocatori. Difesa? Qualche giocatore partirà. Rondinella è un quinto di centrocampo, adesso giocando con il 4-3-3 dobbiamo trovare una sistemazione per lui. Zullo è fuori per infortunio, a sinistra abbiamo Oyewale o Yabre. Centralmente ci sono Caldore, Berman, Scognamiglio e stiamo valutando un giocatore argentino, mancino che viene dalla Serie B argentina e stiamo aspettando i documenti. Se va tutto bene a livello burocratico, tessereremo anche lui. Prendendo un terzino e rientrando Barba, c'è anche la possibilità di mettere Menna centrale e quindi a livello difensivo siamo coperti. Cessioni? Bisogna dire che noi siamo partiti per fare un modulo ben preciso, il 3-5-2. Oggi, giocando con un altro schema, le seconde punte avranno meno spazio".

Dal mercato sono arrivate anche le richieste per i gioiellini, Ciuferri su tutti: "Sì, abbiamo avuto richieste, ma vogliamo trattenerli fino a giugno. Se ci saranno proposte importanti, vedremo cosa fare". Amodio ha parlato altresì della possibile riconferma di mister Bertotto: "Ha un'opzione con noi. Parliamo già di futuro, ci auguriamo di continuare assieme. La nostra volontà è di trattenerlo qui".