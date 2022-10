Giugliano, Di Napoli: "La squadra esprime un buon calcio, la Virtus Francavilla tra le migliori del campionato"

Serie C Girone C

Il Giugliano attende la Virtus Francavilla per la settima giornata del Girone C di Serie C. Alla vigilia della sfida, mister Raffaele Di Napoli è intervenuto in conferenza stampa. Queste le sue dichiarazioni rilasciate alla stampa: "Sono contentissimo della prestazione dei ragazzi contro il Latina, è sinonimo del fatto che stiamo lavorando bene con tutti. Ho avuto una certezza, non una conferma. Dobbiamo continuare a lavorare come stiamo facendo per raggiungere gli obiettivi. Indisponibili? Ci siamo tutti tranne De Rosa che ha avuto una gomitata a Messina e non è della gara".

Sulla Virtus Francavilla: "È una delle migliori squadre, dopo le big. È allenata da un grandissimo allenatore, è esperta e ha calciatori di categoria. Ha un’identità precisa, è molto forte. Ogni squadra ha i suoi lati deboli, cercheremo di sfruttarli e valorizzeremo i nostri. Modifiche? Tutti i sono fatti trovare pronti. Ragioniamo partita dopo partita, valutiamo anche l’avversario e decidiamo come possiamo contrapporci alla Virtus. Rizzo dal 1’? È un profilo importante, è stimato da tutti. Cerchiamo di mettere in campo tutti, puntiamo a fare il bene del Giugliano. Faremo la nostra gara, stiamo giocando bene e l’atteggiamento dovrà essere quello delle ultime uscite. Mi auguro sia una partita simile a quella contro la Turris, ma dobbiamo essere compatti e limitare il Francavilla".

Sul rammarico per i punti persi: "C’è tanto rammarico perché a Messina abbiamo fatto una grande prestazione. Mi sarei arrabbiato in caso di pareggio, abbiamo perso addirittura. Ho fatto i complimenti ai ragazzi per lo spirito. Dobbiamo essere bravi a sfruttare le occasioni che si presentano. Martedì ci siamo rimessi subito in carreggiata. Siamo neopromossi, il nostro traguardo deve essere la salvezza ma stiamo esprimendo un buon calcio".