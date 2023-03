Giugliano, Di Napoli: "Dobbiamo essere pratici e concreti, il Taranto non è in difficoltà. Nocciolini? Ecco perché è andato via a gennaio"

Il Giugliano si prepara alla partita contro il Taranto, la squadra di Raffaele Di Napoli va a caccia di una vittoria preziosa per consolidare la posizione distante dalla zona calda. In mattinata Roberto De Rosa è stato sottoposto a Intervento chirurgico di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro: operazione perfettamente riuscita. Intanto, il tecnico è intervenuto nella consueta conferenza stampa:

"Il Giugliano ha bisogno di vincere la partita perché stiamo facendo buone prestazioni, ma non riusciamo a vincere. È giusto provare a vincere la gara. Affrontiamo una squadra molto forte in fase di non possesso, la rispettiamo. Nonostante i pochi gol, sviluppa una buona fase offensiva. Dobbiamo pensare a noi, avere fame e determinazione, essere pratici e non belli per vincere la partita. Infortunati? Stiamo cercando di inserirli in gruppo, stiamo avendo dei problemi. De Rosa si è operato, Gladestony ha avuto un problema al ginocchio, mi ha dato la disponibilità per la panchina ma sono sicuro che non sia pronto. Apprezzo il ragazzo che vuole stare con noi, speriamo possa superare questo fastidio. Abbiamo diversi giocatori con problemi a livello non fisici, ma che stiamo cercando di risolvere. Gli altri che partecipano, lo fanno bene: sono tranquillo, si lavora bene durante la settimana e le prestazioni sono buone. Bisogna essere più pratici e cattivi.

Solo per degli episodi non siamo riusciti a vincere le ultime partite. La squadra ha acquisito mentalità vincente e dobbiamo essere concreti per portare a termine la vittoria che ci manca da un po'. Ho chiesto ai ragazzi serenità, niente assilli. Il Taranto non è una squadra in difficoltà, ogni partita è diversa dalle altre. Cerchiamo di scrivere un'altra pagina di questo campionato, i rossoblù sono ostici. Nocciolini? È un giocatore ottimo, ma abbiamo cambiato strategia. Parla la sua carriera, aveva bisogno di spazio e noi abbiamo puntato su un under in avanti. Gli auguro di essere protagonista, ma dalla prossima partita. Ghisolfi? In questo periodo ha sofferto di pubalgia, alterna momenti dove si sente bene e altri dove riscontra difficoltà. Stiamo cercando di recuperarlo.

Deluso contro la Gelbison? Dal risultato, non dalla prestazione: abbiamo giocato bene nel primo tempo, ma concretizzato poco. Nella ripresa ci siamo abbassati per varie difficoltà. I ragazzi hanno lottato, è un punto che ci ha dato morale. Arbitraggio? Non temo queste cose, gli arbitri sono esseri umani e possono sbagliare. Abbiamo avuto anche noi situazioni a sfavore, ma penso sempre in positivo. Gli arbitri devono essere aiutati e metterli in condizione di gestire bene la gara. Sono sicuro che farà una grande prestazione anche lui domani. Mese decisivo? Sì, ma siamo tra le squadre che bene hanno fatto, dobbiamo continuare così e ottimizzare il lavoro".