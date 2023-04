Giugliano, Di Napoli: "Umore non dei migliori, ma puntiamo ad agganciare i playoff. Eyango? Brutto infortunio in allenamento"

Serie C Girone C

Due sconfitte di fila e un trend da invertire nei prossimi 180' per agganciare la griglia playoff. Il Giugliano si prepara alla sfida contro il Potenza, mister Raffaele Di Napoli ha così presentato il match in programma domani e valido per la trentasettesima giornata del campionato: "L'umore della squadra dopo le ultime due sconfitte non è stato dei migliori, quando si perde è normale. Dobbiamo trasformare questa negatività in positività. Abbiamo fatto una ottima settimana di lavoro, siamo pronti. Sappiamo che andiamo incontro a una partita importante che può farci raggiungere il nostro obiettivo. Abbiamo passato 3/4 di campionato all'interno dei playoff, quindi adesso vogliamo raccogliere i risultati del nostro lavoro".

L'allenatore ha poi continuato: "Tutti siamo consapevoli dell'importanza della partita di domani, è una gara che si prepara da sola. Sarà importante non sbagliare l'atteggiamento, ed entrare in campo con la giusta cattiveria per poter fare una grande partita. Mi aspetto molto dai ragazzi, li conosco e so di cosa sono capaci. Mi fido ciecamente della mia squadra. A parte Di Dio e i lungo degenti, ieri purtroppo c'è stato un brutto infortunio in allenamento per Eyango, speriamo di potergli dedicare la vittoria".