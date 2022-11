Giugliano, Di Napoli: "Lavoro con un gruppo eccezionale, rosa costruita bene sul mercato. Monopoli? Avversario di valore"

Serie C Girone C

Raffaele Di Napoli, allenatore del Giugliano, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Monopoli. Diversi gli argomenti trattati dal tecnico che è partito da una breve analisi sui prossimi avversari ed ha parlato poi della crescita dei giovani. Queste le dichiarazioni dell'allenatore gialloblù:

“Mi aspetto un Monopoli tosto, è composto da ottimi elementi. Vive un momento particolare, dobbiamo essere bravi a cercare di non dargli quella forza per poter reagire. Vogliamo fare una grande prestazione, come sempre. Abbiamo lavorato nella stessa maniera delle altre settimana, lo spirito è quello di volerci migliorare. Puntiamo alla salvezza, lavoriamo con grande entusiasmo. La settimana precedente ho lavorato più sull’aspetto mentale per non perdere certezze. Non dobbiamo abbassare l’attenzione. Lavoro con un gruppo dove c’è grande competizione, sempre pulita ed esemplare. Ho una squadra da elogiare. Recupero dagli infortunati? Ritroviamo Biasiol, Oyewale sta bene ma ha qualche problemino. Rizzo ha avuto un attacco influenzale, spero sia una cosa passeggera. Gli unici ai box sono Poziello e Iglio, quest’ultimo è in fase di guarigione.

Vedremo un Giugliano con voglia di fare risultato pieno, pur conoscendo le qualità del Monopoli. Lavoriamo per ottenere il massimo, la squadra sta esprimendo un buon calcio. Dobbiamo continuare così. Scelte? Abbiamo ancora tempo prima delle scelte, Biasiol dall’inizio è un’opzione che stiamo valutando. Se riusciamo a tenere questo ritmo, possiamo giocarcela con chiunque. Se abbassiamo l’intensità, qualsiasi avversaria può metterci in difficoltà. Entusiasmo della piazza? Ho provato gioia, felicità e riconoscenza. Sono contento soprattutto per i miei ragazzi, stiamo riuscendo a rendere orgogliosi i nostri tifosi, sempre fantastici e presenti.

Tanti under in campo? È una mia soddisfazione, ma ho un gruppo eccezionale. Ma è eccezionale anche chi lavora dietro le quinte, dei magazzinieri, dei massaggiatori. C’è un grande gruppo di lavoro, siamo consapevoli del lavoro da fare. Speriamo di regalare altre soddisfazioni alla città. Berman? È un giocatore che ha fatto gavetta, sono molto contento di lui. È serio e applicato. Tutti i ragazzi devono crescere in maniera serena e tranquilla. La Lega Pro è diversa dal campionato interregionale. Ragioniamo partita per partita, cerco di trasmettere la mia idea di gioco e la voglia di emergere in questo torneo. La soddisfazione non è al livello di numeri, ma di progetto e di identità. Complimenti al direttore sportivo che ha costruito una buona squadra col giusto budget”.