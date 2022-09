Giugliano, Di Napoli: "Il nostro obiettivo è la salvezza, non sottovalutiamo il Messina"

Il derby vinto in maniera pirotecnica contro la Turris e un nuovo impegno di campionato alle porte. Il Giugliano di mister Raffaele Di Napoli si prepara alla sfida contro il Messina. Il tecnico dei gialloblù è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match, queste le dichiarazioni raccolte:

"Per domani sono tutti arruolabili, tranne lo squalificato Biasiol. I ragazzi stanno bene, sono soddisfatto del lavoro settimanale. Alternativa di Biasiol? Aspettiamo ancora le prossime ore, ma abbiamo le idee chiare. Chi scenderà in campo sarà all'altezza della situazione, anche per quanto riguarda il ballottaggio in porta. Messina? Mi aspetto una squadra forte, ha raccolto meno di quello che ha seminato. C'è un grande allenatore in una piazza importante. Ci faremo trovare pronti, dobbiamo continuare a lavorare sulla nostra identità e dobbiamo essere pronti per queste partite. Dall'inizio del campionato abbiamo delle idee molto chiare, vogliamo arrivare alla salvezza il prima possibile. Sono contento del percorso dei ragazzi, stiamo cercando di alzare la nostra autostima e la nostra convinzione. Il gruppo risponde bene, ma non bisogna abbassare la guardia. La Lega Pro è sempre difficile, bisogna avere grande umiltà e continuare a lavorare per raggiungere l'obiettivo prefissato. Abbiamo ottime garanzie in tal senso. Stiamo lavorando dal ritiro su determinati concetti, tenendo conto dell'avversario che affrontiamo.

I ragazzi che hanno vinto il campionato di Serie D si sono messi a disposizione del gruppo e hanno accolto i nuovi, si sono valorizzati nell'aspetto tecnico, atletico e umano. Scendiamo in campo sempre con le dovute garanzie, la perfezione nel calcio non c'è. Difesa alta contro la Turris? Abbiamo giocato in maniera aggressiva, dobbiamo mantenere l'equilibrio. La squadra cerca di applicare sempre i concetti che vengono sviluppati durante la settimana. L'attenzione non deve mai abbassarsi, siamo tutti esigenti e puntiamo al massimo. Sottovalutare il Messina sarebbe un errore. Nessuno è al di sotto delle aspettative. Ceparano? Si affaccia per la prima volta alla categoria, la sta interpretando bene e deve continuare così. Non mettiamo troppa pressione su di lui, sono contento del lavoro finora svolto. Bisogna aspettare e dare la tranquillità necessaria. Rammarico per qualche punto perso? Abbiamo avuto delle situazioni negative quando abbiamo subito dei gol per leggerezze nostre, ma il campionato si livella e non bisogna guardare al passato".