Giugliano, Di Napoli: "Due indisponibili, dobbiamo valutare Salvemini. Bocciatura per Rizzo? Ecco cosa vi dico"

Una gara da non sottovalutare. È sicuro Raffaele Di Napoli che prepara il suo Giugliano alla sfida contro il Monterosi. Il tecnico dei Tigrotti ha parlato così in conferenza stampa alla vigilia dell'impegno: "La partita la stiamo preparando con serenità e consapevolezza, sappiamo che dobbiamo dare seguito a questa striscia di risultati. Non dobbiamo perdere quel piglio e quella voglia di lottare, oggi il Giugliano è rispettato ma il difficile arriva adesso. Il Monterosi è un’ottima squadra, è molto aggressiva e non molla mai. Non dobbiamo sottovalutarli. Imbattuti in casa e non in esterna? Ma giochiamo sempre in trasferta (ride, ndr). Deludente in trasferta? Dipende dai punti di vista, sono contento del lavoro dei miei ragazzi e spesso non abbiamo ottenuto quello che volevamo. Il nostro cammino è questo, fatto di sacrificio. Dobbiamo mettere punti il prima possibile, il nostro traguardo è la salvezza. Per me non siamo una sorpresa".

Sugli indisponibili: "Biasiol e Oyewale, dobbiamo valutare Salvemini. Abbiamo ancora tempo per le ultime valutazioni. Orario insolito? Ci siamo allenati a mezzogiorno per ambientarci, non sarà mai un alibi. Affrontiamo questa partita e ci faremo trovare pronti. Bisogna essere equilibrati, stiamo costruendo qualcosa: attraverso i risultati, anche negativi, dobbiamo crescere. Ognuno vorrebbe vincere sempre, ma giochiamo sempre per un risultato positivo. Bocciatura Rizzo? No, assolutamente. È un giocatore forte e importante, lo apprezzo molto. Nell’ultima partita è entrato Kyeremateng, volevo un giocatore che attaccasse la profondità. Settimana che definisce il nostro campionato? Iniziamo da Monterosi, poi penseremo le prossime con Pescara e Gelbison. Sono contento di tutto l’ambiente, stiamo cercando di costruire una mentalità giusta. Abbiamo ancora margini di miglioramento".