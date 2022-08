Giugliano, Di Napoli: "Conosco il Girone C, affrontiamo squadre forti ma vogliamo dire la nostra. Sul mercato..."

Il Giugliano è nel pieno della preparazione estiva. La neopromossa brigata gialloblè, in attesa dell'esordio nel campionato di Lega Pro, è stata inserita nel Girone C come da programma. Nel contempo, Poziello e compagni stanno continuando a lavorare agli ordini di mister Raffaele Di Napoli. Nell'ultima amichevole disputata, i Tigrotti hanno battuto l'Ovidiana Sulmona per 3-0. Il tecnico ex Paganese, intervenuto al termine della partita, ha parlato della competizione alle porte:

"Abbiamo intenzione di farci trovare pronti per un campionato che si prospetta complicato. Siamo nuovi nella categoria, dobbiamo arrivare con la giusta mentalità perché in Serie C non ti lasciano spazio se parti male. La proprietà negli ultimi anni ha fatto molto bene, dobbiamo ottimizzare tutto quello che stiamo creando. Faccio i complimenti ai ragazzi perché stanno lavorando bene, è un gruppo serio. Non vogliamo deludere la società. Campionato? È difficilissimo, conosco bene il Girone C. Crotone, Catanzaro Avellino, Foggia e Pescara sono le favorite. Sono sicuro che Monopoli e Virtus Francavilla faranno un buon campionato, ma noi vogliamo dire la nostra. Affrontiamo tutte squadre organizzate, non dobbiamo sentirci inferiori ma bisogna lavorare al massimo. Non credo nei moduli, ma nei concetti di gioco. Partiremo con una difesa a tre, lavoriamo su questa linea. Avremo grande umiltà e voglia di confrontarci con questa nuova realtà. Voglio un gruppo che si consideri forte ma allo stesso tempo umile. Mercato? Lavoro con un grande direttore. Se ci saranno occasioni, non ci tireremo indietro. Lavoriamo per la salvezza, ma il mercato è ancora aperto. Restiamo vigili".