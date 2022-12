Giugliano, Di Napoli: "Col Crotone faremo la nostra partita. Mercato? Sono contento dei miei ragazzi"

Raffaele Di Napoli, allenatore del Giugliano, ha risposto alle domande della stampa in conferenza alla vigilia della partita contro il Crotone. Diversi i temi trattati dal tecnico che si è soffermato sulla capacità della squadra di andare in gol nel finale ai prossimi avversari da sfidare: “Ci auguriamo di fare una grande prestazione, di continuare a confrontarci con queste realtà importanti: per noi è un orgoglio. Cercheremo di fare la nostra partita, come sempre fatto finora. Recuperi? Abbiamo recuperato tutti, tranne De Rosa che ha un problema al ginocchio e spero possa aggregarsi già dalla prossima settimana. Poi sono tutti disponibili. Difficoltà per le assenze? Questa squadra è caparbia, non molla mai: sono qualità che vanno messe in risalto, sono contento dello spirito dei ragazzi. C’è il giusto entusiasmo, siamo consapevoli delle nostre qualità. Davanti avremo una grandissima squadra, costruita per vincere: siamo pronti a battagliare. Cosa mi aspetto dal girone di ritorno? La nostra aspettativa era migliorarci il più possibile, dobbiamo ancora crescere perché abbiamo ampi margini di miglioramento. Siamo consapevoli di aver fatto un buon campionato, ma pensiamo al presente e al futuro. Sarà un girone di ritorno diverso, dobbiamo farci trovare pronti. Pensiamo però di partita in partita. Il Crotone ha grandi qualità, dobbiamo affrontare la partita con quel pizzico di follia in più per poter superare quest’ostacolo. Orario? Non credo possa agevolare o meno, ci siamo preparati come fatto col Monterosi a Pontedera. Dobbiamo fare la nostra partita indipendentemente dall’orario. Mihajlovic? La notizia mi ha scosso tantissimo, stimavo molto Mihajlovic: era una persona leale, diretta e un esempio per me. Sono vicino alla famiglia, mi dispiace tantissimo. Gol nel finale? È una caratteristica di questa squadra che viene messa in risalto, è la dimostrazione di un gruppo che vuol divertirsi e che prova a fare ciò che viene provato durante la settimana. Mercato? Sono contento della rosa che ho a disposizione. Ad oggi punto su questi ragazzi che stanno dando tutto. Proprietà? La maggior parte dei meriti va alla società e al direttore sportivo, noi siamo dei dipendenti scelti e siamo onorati di rappresentare il Giugliano. Affrontiamo e pensiamo al Crotone, è la gara più importante di questo girone d’andata. Solo dopo guarderemo al girone di ritorno”.