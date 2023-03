Giugliano, Di Napoli: "Soddisfatto delle prestazioni, meno per i risultati. Avellino? Squadra forte, ma faremo la nostra partita"

La sconfitta contro la Juve Stabia è alle spalle, in casa Giugliano si pensa al derby con l’Avellino allo Stadio Partenio-Lombardi. Raffaele Di Napoli, allenatore dei Tigrotti, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell’impegno:

“Siamo arrabbiati perché a Castellammare abbiamo fatto l’ennesima bella prestazione, siamo dispiaciuti per il risultato, ma le nostre convinzioni sono rafforzate. Infortunati? Stiamo valutando con lo staff medico, faremo il possibile. Chi parteciperà alla gara, sarà al 100%: chi giocherà è perché lo meriterà e non farà rimpiangere chi mancherà. Piovaccari dall’inizio contro la Juve Stabia? Non ho la sfera magica. Con i se e con i ma non si va da nessuna parte, Rizzo e Salvemini hanno fatto molto bene, ma non siamo riusciti a concretizzare. Nel calcio conta chi fa gol, noi produciamo ma non segniamo. Dobbiamo alzare l’attenzione e la concentrazione negli ultimi metri. Siamo nel rush finale, c’è stanchezza ma anche voglia di ottenere un grande risultato. Cercheremo di ottenere il massimo. Abbiamo resettato la sconfitta, c’è consapevolezza di esprimere un buon calcio: siamo contenti delle prestazioni, meno per i risultati. Sarà una partita bella da affrontare, come accaduto all’andata. L’Avellino è un’ottima squadra, ha investito tanto e le aspettative erano di stare nei primi posti. Siamo consapevoli che affronteremo un Avellino tosto e reduce da una grandissima vittoria. Noi vogliamo giocare a calcio con le nostre idee, ci faremo trovare pronti. Da qui alla fine saranno sette finali, speriamo che anche la fortuna giri dal lato nostro, affronteremo l’impegno con la convinzione di poter fare risultato. Sassi e Ceparano? Sono due calciatori che possono avere dei picchi o dei cali, sono molto soddisfatto di entrambi: Sassi è uno dei migliori portieri della categoria, è molto giovane e può avere dei cali. Gli errori lo faranno crescere. Ceparano è un giocatore che si mette sempre a disposizione, cerca di dare sempre il suo contributo: dobbiamo metterlo nella condizione di giocare in un centrocampo idoneo alle sue caratteristiche. Deve continuare a lavorare come sta facendo. Ciuferri? A me piace molto, bisogna dargli il tempo d’inserimento. Si rischia di affrettare una crescita che deve avere gradualità. È molto considerato da tutti, bisogna essere cauti. La mentalità e la determinazione della squadra sono importanti, il premio per questi ragazzi sarebbe entrare nei playoff. Il pericolo però è sempre dietro l’angolo, dobbiamo pensare partita per partita con grande serenità, col pizzico di attenzione perché disputiamo un campionato difficile”.