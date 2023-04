Giugliano, Di Napoli: "Con il Catanzaro meritavamo la rete. Andiamo a Foggia consapevoli delle nostre forze"

La sconfitta netta contro il Catanzaro è ormai alle spalle, per il Giugliano è tempo di riscatto per chiudere la stagione in maniera positiva. La squadra di Raffaele Di Napoli sarà di scena nel fortino del Foggia per la terzultima giornata del campionato. Il tecnico gialloblù ha così presentato la sfida alla vigilia: "Rivedendo la gara di Catanzaro balza comunque agli occhi come la sconfitta era giusta ma troppo sonora. La squadra meritava di trovare la rete. I primi venti minuti iniziali sono stati sicuramente troppo timorosi e remissivi, dopo abbiamo giocato, creato e sicuramente la fortuna non ci ha sorriso, nonostante la partita fosse già incanalata. L'abbiamo analizzata e capito che non c'è mai da arrendersi e indietreggiare di un centimetro. Sono contento per come la squadra ha reagito in settimana, si è allenata molto bene con grande concentrazione. Andiamo a Foggia consapevoli delle nostre forze, in un campo difficile contro una squadra forte. Vogliamo però fare la nostra partita, l'ambizione non manca, vogliamo mettere la ciliegina sulla torta a questa stagione e ci proveremo fino alla fine. Non ci saranno Scognamiglio e Rizzo per squalifica, per il resto siamo alle prese con piccoli acciacchi, ma dovremmo avere tutti con noi, lungo degenti a parte".