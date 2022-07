Giugliano, Di Napoli si presenta: "Porterò umiltà e dedizione. Ferraro? Ha fatto un grandissimo lavoro". Interventi anche del ds Amodio

Giornata di presentazioni in casa Giugliano. Il club gialloblè, dopo la promozione in Serie C, ha dato il benvenuto al direttore sportivo Antonio Amodio e al nuovo allenatore Raffaele Di Napoli. Il dirigente e il tecnico sono intervenuti e hanno risposto alle domande della stampa. Ecco quanto raccolto.

Così il ds Amodio: "Sono onorato di essere in questa grande piazza, non vedo l’ora di iniziare il mio lavoro. Questo sarà un anno che ci vedrà affrontare una nuova categoria, l’obiettivo è una salvezza tranquilla. Tutto quello che verrà successivamente, sarà di guadagnato. Ringrazio la famiglia Mazzamauro, saluto anche i miei predecessori: siamo qui anche grazie a loro. Voglio ringraziare e salutare anche Andrea Giannarelli che collabora con me. Conferme? Ci saranno riconferme, manterremo l’ossatura. Alcuni giocatori hanno dato tantissimo, ma non faranno parte del progetto perché c’è bisogno di gente di gamba. Non possiamo ancora annunciare chi resterà, stiamo lavorando sul mercato. Affronteremo la questione giovani e ci saranno anche innesti importanti. Cerone? Mi è arrivata questa notizia. Parlare di riconoscenza, mi sembra non giusto. Ci affacciamo per la prima volta alla C. Squadra rivoluzionata? No, cercheremo di trattenere l’ossatura. Non è la mia prima esperienza da direttore sportivo, sono stati in club che hanno militato in Serie A e in Serie B. Ci sono comunque grandi responsabilità, ci faremo trovare pronti".

Le dichiarazioni di mister Di Napoli: "Sono onorato di far parte di questa grande famiglia, ringrazio il presidente Mazzamauro e il direttore Amodio. Sono lusingato. Spero di dimostrare l’uomo, il lavoro e la dedizione: voglio onorare questa maglia e lottare per questi colori. Amo il lavoro, non mi piace la pubblicità soprattutto sui social. Darò tutto per questa società che mi ha scelto per allenare questa grande città. Voglio congratularmi con Ferraro, i ragazzi hanno portato la squadra nuovamente nel professionismo. Un grande applauso va alla brigata dell’anno scorso. Arrivo a Giugliano dopo tanto tempo, sono ritornato per farmi perdonare la partita del 1982. Sarà un campionato difficile. Ho collaborato tanto con Campilongo, poi sono diventato autonomo e sono in questo campionato da tanti anni. Sono qui con umiltà e abnegazione, dobbiamo essere compatti per raggiungere l’obiettivo. È una competizione difficilissima, non possiamo pensare al singolo ma al collettivo. Chiedo alla piazza di aiutarci nella crescita. Voglio grande sacrifici e dedizione da parte dell’intero gruppo, suderemo la maglia. Come giocheremo? Non credo nei moduli, ma nei concetti di gioco. La squadra che affronterà il campionato dovrà avere grande intensità. Potremmo partire con una difesa a tre, quando capiremo alcuni meccanismi possiamo sviluppare anche altri moduli. Il direttore sta lavorando per prendere giocatori funzionali. Quando vinci un campionato, hai dei valori importanti. Sono tutti validi giocatori, ma bisogna fare delle scelte per il bene del Giugliano. Chiamata dalla famiglia Mazzamauro? Il Giugliano ha un grande presidente, mi ha colpito il suo carisma e il modo di porsi. Questo incide tanto. Ci sono tutti gli ingredienti per poter fare bene. Sta a me cercare di dimostrare di essere all'altezza. Sono molto contento di essere in questa piazza, il tifo è di quelli importanti. Dobbiamo cavalcare l'entusiasmo del pubblico. Girone C? Ci sono 4/5 squadre che faranno un campionato a parte, ma non mancheranno le sorprese. Molte lotteranno per i playoff. Dobbiamo lottare per il nostro obiettivo, ma bisogna fare attenzione a qualsiasi particolare".