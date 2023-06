Giugliano-De Rosa ancora insieme: il centrocampista ha rinnovato

Girone C

Sempre più Giugliano nel futuro di Roberto De Rosa. Il centrocampista, in fase di recupero dopo l'intervento di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro, si tinge ancora di gialloblù. A comunicarlo, in maniera ufficiale, è stata la società con una breve nota rilasciata attraverso i propri canali. L'esperto mediano, distante dal campo dallo scorso febbraio, ha prolungato il contratto per un ulteriore anno: il classe '94 si lega ai Tigrotti fino alla stagione 2024/25.