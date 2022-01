Giugliano, il Covid si abbatte sui gialloblù: rinviata la partita con la Cynthialbalonga

Il tempo di esultare per la ripresa dei campionati ed ecco arrivare il primo stop per il prossimo weekend. Il Giugliano di Giovanni Ferraro, leader indiscusso della classifica del Girone G di Serie D, non scenderà in campo contro la Cynthialbalonga. Nuove positività al Covid nell'ambiente gialloblù, infatti, hanno spinto la società a chiedere il posticipo della sfida, valida per il diciassettesimo turno della competizione. L'onda epidemiologica non intende allentare la morsa sul settore dilettantistico e, dunque, si è concretizzato un nuovo rinvio per le due formazioni.

Dopo il giro di test eseguiti prima della ripresa delle sedute collettive, in casa partenopea sono stati riscontrati ulteriori positivi all'interno dell'organico. Il club ha comunicato che i tesserati sono in isolamento fiduciario e sono state avviate tutte le procedure fissate delle recenti comunicazioni. Di seguito, la nota dei Tigrotti: "Il Giugliano Calcio 1928, comunica che a seguito dei consueti tamponi eseguiti alla ripresa degli allenamenti, sono stati riscontrati alcuni casi di positività a Covid-19 all’interno del Gruppo Squadra/Staff. I tesserati sono stati posti in quarantena secondo il protocollo vigente. Il club ha inoltre attivato tutte le procedure previste dalla normativa in vigore. La società comunica contestualmente, dopo aver atteso l’ufficialità da parte della LND (Lega Nazionale Dilettanti), che la gara in programma domenica 23 gennaio e valevole per la diciassettesima giornata del Girone G, Serie D, contro la Cynthialbalonga, è stata rinviata a data da destinarsi".