Il Giugliano supera il test Chieti: 2-1 gialloblù nell'allenamento congiunto

Undicesimo giorno di lavoro a Rivisondoli per il Giugliano di Raffaele Di Napoli. Il club gialloblù si sta preparando per il prossimo campionato di Lega Pro. Fino al 13 agosto, i Tigrotti saranno impegnati sul suolo abruzzese. Oggi si è disputato un allenamento congiunto col Chieti. Dopo un primo tempo difficile e andato in archivio con i neroverdi in vantaggio, i campani sono entrati con un approccio diverso nella ripresa e hanno rimontato. Il pareggio di Gladestony al 56' e il raddoppio di Ghisolfi al 79' hanno consentito alla truppa di superare il test odierno. Venerdì 12, alle ore 17.00, si terrà un altro allenamento congiunto contro il Vastogirardi allo Stadio Filippo Di Tella: l'appuntamento sarà a porte aperte.