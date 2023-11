Il Catania ferma il Giugliano e sbanca il De Cristofaro, decisiva la firma di Di Carmine

Il Catania mette un freno alla corsa del Giugliano. Battuta d’arresto per i tigrotti al De Cristofaro, dopo quattro risultati utili consecutivi si ferma la squadra di Valerio Bertotto. La compagine allenata da Cristiano Lucarelli manda al tappeto i padroni di casa con un gol di Di Carmine nel finale.

Subito approccio convincente per gli etnei che si portano nella zona di Russo al 2’ con una conclusione centrale di Marsura dopo un suggerimento di Rocca, l’estremo difensore blocca centralmente. La risposta dei gialloblù arriva al 10’ con un tentativo di Berman sugli sviluppi di un angolo di Ciuferri, Bethers neutralizza. Passano quattro minuti e Oviszach si ritaglia lo spazio per il tiro, ma Bouah si oppone. L’autore del gol vittoria contro la Turris si trasforma in assistman al 21’ con una rimessa lunga, Rocca colpisce di testa e Russo è chiamato ad un intervento super. Sul capovolgimento Giorgione cerca la girata su invito di Salvemini, la sfera arriva a Vogiatzis che sbaglia completamente la mira. L’ultimo sussulto del primo tempo è di Chiricò dalla distanza al 35’, il Giugliano chiude in attacco ma il Catania resiste e all’intervallo è 0-0. La ripresa si apre con una buona chance per Salvemini, l’attaccante però non riesce a dare forza alla sua giocata e Bethers non corre particolari rischi. La gara è spezzettata, complici i duelli in mezzo al campo e le proteste, da una parte e dall’altra. Al 66’ Quaini si coordina da fuori area, ma la mira del numero 16 è da rivedere, con il pallone che si spegne sopra la traversa. Nella parte centrale del secondo tempo Marsura prende il tempo a tutti e stacca, il 77 ospite non trova lo specchio e l’incornata va a lato. A dieci dal novantesimo arriva il guizzo utile per il Catania, si sblocca la sfida al De Cristofaro. Chiricò si incarica della battuta di un corner e premia i compagni, Di Carmine raccoglie il servizio di Curado e batte Russo. La reazione dei tigrotti è targata Bernardotto, ma il portiere ospite blocca. Nelle fasi conclusive occasioni ghiotte per De Luca e Dubickas, i nuovi entrati mancano il raddoppio.

Il tabellino

Giugliano (4-3-3): Russo; Menna (73’ Di Dio), Berman, Caldore, Yabre; Giorgione, Vogiatzis (83’ Berardocco), De Rosa (68’ De Sena); Ciuferri, Salvemini, Oviszach (68’ Bernardotto). A disp.: Baldi, Coprean, Scognamiglio, Oyewale, Zullo, Rondinella, De Francesco, Eyango, Aruta, Sorrentino, Nocciolini. All.: Bertotto

Catania (4-2-3-1): Bethers; Bouah, Lorenzini, Curado, Castellini; Quaini, Zammarini; Chiricò (84’ Silvestri), Rocca (77’ De Luca), Marsura (84’ Zanellato); Di Carmine (92’ Dubickas). A disp.: Livieri, Rapisarda, Mazzotta, Maffei, Deli, Sarao, Bocic. All.: Lucarelli

Arbitro: Dario Di Francesco di Ostia Lido

Marcatori: 80’ Di Carmine (C)

Ammoniti: De Rosa, Berman (G), Castellini, Lorenzini, Di Carmine (C)