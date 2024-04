Il Giugliano riprende la Casertana, al "De Cristofaro" termina 1-1

Il Giugliano riprende la Casertana nel derby giocato allo stadio De Cristofaro. La squadra di Valerio Bertotto va sotto nel punteggio, ma riesce a pareggiare con un gol di Ciuferri: i gialloblù tornano a muovere la classifica dopo due sconfitte di fila.

La cronaca si apre con i padroni di casa che cercano di innescare Salvemini, gli ospiti rispondono con un traversone allontanato da Oyewale. All’8’ proteste dei padroni di casa per un presunto contatto irregolare su Ciuferri, l’arbitro lascia correre. Passano cinque minuti e i rossoblù passano in vantaggio con un colpo di testa di Curcio su cross di Calapai, al termine di una bella azione. La reazione dei tigrotti porta la firma di Cargnelutti al 19’ con una giocata che si spegne sul fondo. La partita è vivace, i gialloblù vanno a caccia del pareggio ma Celiento chiude in maniera provvidenziale su Salvemini al 38’. Il primo tempo si chiude con un destro impreciso di Romano (41’), con un colpo di testa largo di Celiento (43’) e con un contropiede sprecato da Tavernelli (45’).

In avvio di seconda frazione destro a giro fuori misura da parte di Curcio, nell’altra metà campo cross basso di Ciuferri, Salvemini calcia in corsa dall’interno dell’area ma alza oltre la traversa. Al 61’ Ciuferri controlla un filtrante in area e batte Venturi per il pareggio. Il fantasista di mister Bertotto sfiora anche il raddoppio due minuti dopo in contropiede. La replica dei falchetti non si fa attendere con Tavernelli che sfila alla marcatura dei difensori e calcia sul fondo. Al 71’ squillo del neo entrato Balde, cinque giri di lancette più tardi Celiento mura la botta di Salvemini. All’82’ rasoterra di Proietti dai venti metri, la palla sfiora il palo. Nel finale ancora il numero 32 gialloblù ha la chance per regalare la vittoria ai suoi ma spreca da ottima mattonella. Il risultato al “De Cristofaro” non cambia più: 1-1 al triplice fischio.