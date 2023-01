Giugliano, preso un attaccante a titolo definitivo: operazione andata in porto con la Gelbison

Serie C Girone C

Un nuovo profilo offensivo per Raffaele Di Napoli, il Giugliano ufficializza un elemento in attacco: è Lorenzo Sorrentino l'acquisto in zona avanzata dei Tigrotti. Il calciatore arriva alla corte dei gialloblù a titolo definitivo e firma un biennale: "Il Giugliano Calcio 1928 comunica di aver trovato un accordo a titolo definitivo con la Gelbison per il diritto delle prestazioni sportive del calciatore Lorenzo Sorrentino. L'attaccante classe 1995 ha firmato un contratto biennale".