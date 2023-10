Giugliano, Bertotto si presenta: "Ho trovato le giuste condizioni per tornare ad allenare"

Serie C Girone C

È la giornata di Valerio Bertotto. Il nuovo allenatore del Giugliano, che ha debuttato con una vittoria ai rigori contro il Benevento in Coppa Italia, si presenta alla piazza. Il tecnico è intervenuto in conferenza stampa presso lo stadio Alberto De Cristofaro: “Sono molto contento di questa scelta, il presidente e il direttore sono stati bravi a convincermi. Dalla mia ultima apparizione in Serie B con l’Ascoli, ho avuto la possibilità di proseguire il mio lavoro ma non l’ho fatto perché non ho trovato le giuste condizioni. L’empatia è stata importante, questo mi ha permesso di elaborare alcuni concetti. Nella vita di un allenatore è importante poter contare su una società solida e con idee, oltre ad una squadra forte. Qui ho trovato ragazzi seri, calciatori che hanno vissuto un momento di difficoltà, ma da ciò hanno tratto dei segnali positivi che arrivano dalla società. Il fatto che sia qua è motivo d’orgoglio. Dobbiamo entrare in una modalità nuova di lavoro, dobbiamo far crescere la squadra dal punto di vista fisico. Ieri i ragazzi giovani hanno dimostrato di avere sostanza. Vedo un futuro roseo, le cose vanno fatte con calma”.

Sul gruppo: “Ho trovato una squadra composta da ottimi calciatori, pronti a far vedere le loro qualità e capacità. Chiedo di alzare il livello, i ragazzi sono predisposti ed è già un buon punto di partenza. Modulo? Non mi piace parlare di schemi, ma di idee e concetti. Prediligo un calcio di qualità, che sfrutta l’ampiezza e la profondità, la mia squadra deve avere il pallino del gioco. Questa squadra ha potenzialità per fare tutto ciò che vuole. Ho seguito il Giugliano, è una squadra giovane, che da poco affronta questo nuovo cammino. Di Napoli? Lo chiamerò, ho molto rispetto dei colleghi”.

Sugli indisponibili e sulle scelte: “Gli infortunati stanno recuperando, il piano è stato stabilito e non manca tanto al rientro di tutti. Le scelte che farò saranno funzionali per il bene del Giugliano. Non sarà un problema chi gioca cinque minuti o sei partite di fila, tutti dovranno dare il massimo ogni secondo per questa maglia”.

Sul club, Bertotto è chiaro: “Mi ha colpito la capacità che la società ha in tutti i comparti: marketing, comunicazione, segreteria. Tutte persone giovani, di qualità, serie, sono tutte cose che giovano e alla lunga portano anche punti”.

Anche il presidente Mazzamauro interviene in conferenza: “Ringrazio mister Di Napoli per il lavoro svolto. L’anno scorso ci ha portato a risultati importanti. Non si può dire nulla sulla sua professionalità, non c’è stata serenità e abbiamo deciso di trovare un punto di incontro. La società lo ringrazia di cuore perché ha dato tanto. Bertotto? Accordo trovato subito, è la persona giusta per alzare il livello e giungere all’obiettivo che ci siamo prefissati”. Parola poi al direttore sportivo Amodio: “Di Napoli va solo ringraziato. Cercavamo un allenatore con idee precise e con personalità. Ieri già si è visto qualcosa. Ora dobbiamo recuperare gli infortunati e cercare di migliorare il nostro cammino perché abbiamo un’ottima squadra. Vogliamo migliorare, crescere e siamo convinti di questa scelta. Dobbiamo rifarci, siamo una società solida, che può crescere, abbiamo una tifoseria di qualità e che può portarci ad avere dei risultati”.