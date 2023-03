Giugliano-Avellino allo Stadio Partenio: decisa la disposizione dei tifosi

Serie C Girone C

Il derby in trasferta con la Juve Stabia in programma, poi il confronto casalingo ma allo Stadio Partenio-Lombardi contro l'Avellino. Una gara, quella sul suolo irpino, accompagnata dal tema tifoseria: si è discusso, per diverse settimane, sulla collocazione del pubblico gialloblù. Come annunciato dal club attraverso i canali ufficiali, ai Tigrotti è stata assegnata la Curva Nord dell'impianto. Inoltre, sarà possibile acquistare i biglietti per la Tribuna Montevergine, dove ci saranno anche i sostenitori biancoverdi. Questa la nota:

“La società comunica dopo aver atteso tutte le disposizioni del caso da parte delle autorità preposte, che la gara tra Giugliano Calcio 1928 e U.S.Avellino 1912, valevole per la trentaduesima giornata Serie C, Girone C, si disputerà a porte aperte. I settori dello Stadio Partenio-Lombardi saranno divisi nella maniera seguente:

• Curva Nord "Settore Giugliano" è stata assegnata alla tifoseria del Giugliano Calcio 1928;

• Curva Sud "Settore Avellino" è stata assegnata alla tifoseria dell'U.S. Avellino 1912;

• La Tribuna Montevergine sarà promiscua, ci sarà quindi la possibilità da parte di entrambe le tifoserie di poter acquistare i tagliandi del suddetto settore, che sarà suddiviso in Tribuna Montevergine Centrale e Tribuna Montevergine Laterale.

Sarà possibile acquistare il tagliando della gara da oggi, venerdì 10 marzo, sin da questo momento.

Sara possibile inoltre, su indicazione delle autorità preposte, poter acquistare il tagliando della gara nella giornata di lunedì 13 marzo e di martedì 14 marzo dalle ore 14:00 alle ore 18:00, direttamente presso il botteghino dello Stadio Partenio Lombardi di Avellino.

Il giorno della gara, mercoledì 15 marzo, sarà possibile per entrambe le tifoserie acquistare i tagliandi direttamente al botteghino dello Stadio Partenio-Lombardi dalle ore 10:00 alle ore 13:00. La vendita online presso il circuito Etes Ticketing, resterà attiva fino alle ore 18:00

Di seguito il costo dei tagliandi:

• Curva Nord "Settore Giugliano Calcio 1928": 15€ compreso costi di prevendita;

• Curva Nord "Settore Giugliano Calcio 1928" ridotto donna e ridotto Over 70: 10€ compreso costi di prevendita;

• Curva Sud "Settore U.S.Avellino 1912": 15€ compreso costi di prevendita;

• Curva Sud "Settore U.S.Avellino 1912" ridotto donna e ridotto over 70: 10€ compreso costi di prevendita;

• Tribuna Montevergine Centrale Intero: 35€ compreso costi di prevendita;

• Tribuna Montevergine Centrale ridotto donna e ridotto Over 70: 30€ compreso costi di prevendita;

• Tribuna Montevergine Laterale: 25€ compreso costi di prevendita;

• Tribuna Montevergine Laterale ridotto donna e ridotto Over 70: 20€ compreso costi di prevendita;

• Gratuito l'ingresso per i bambini fino a 14 anni.

Sottolineamo che i possessori di Fidelity Card avranno il 10% di sconto sul costo dei tagliandi sopracitati”.