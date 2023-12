Tonfo Giugliano e girone d'andata chiuso con un ko, l’Audace Cerignola sbanca il De Cristofaro

Il girone d’andata del Giugliano va in archivio con una sconfitta, la squadra di Valerio Bertotto cade al De Cristofaro contro l’Audace Cerignola e chiude l’anno solare con l’ottavo ko in campionato. Subito doppia opportunità per i tigrotti che si portano in zona Krapikas con i tentativi ravvicinati di Berardocco e Oviszach, la retroguardia ospite regge e si salva al 7’. Passano tre minuti e Menna ci prova da fuori area, l’estremo difensore respinge in corner. Meglio i padroni di casa in avvio con una nuova giocata offensiva, al 12’, firmata Yabre: il sinistro si spegne alto sopra la traversa. Al 20’ squillo degli ospiti con Leonetti che serve Russo, lesto ad insaccare: il direttore di gara annulla per fuorigioco. Alla mezz’ora i pugliesi sbloccano la sfida con D’Ausilio che riceve, salta Berman e fulmina Russo con il destro. La reazione del Giugliano è affidata alle conclusioni di De Rosa al 35’ e di Berardocco al 42’, l’Audace Cerignola resiste e chiude il primo tempo in vantaggio. Al rientro dopo l’intervallo è l’autore del gol a costruire la prima chance con un’iniziativa che termina sul palo esterno. Al 57’ Di Dio, appena entrato in campo, entra in area e impegna Krapikas. Sul versante opposto Malcore si presenta davanti a Russo e lo scavalca, Caldore respinge sulla linea. Alla mezz’ora della ripresa Gladestony pennella per Di Dio, il numero 80 prende il tempo e colpisce di testa, ma un difensore si oppone. La squadra di Bertotto va alla ricerca del pareggio, gli avversari però si difendono con ordine e all’87’ guadagnano un calcio di rigore per fallo di Caldore su Sosa. Dal dischetto si presenta Malcore, ma Russo lo ipnotizza e tiene vive le speranze del Giugliano. I tigrotti ci provano ma Krapikas c'è: il risultato fino al triplice fischio non cambia, l’Audace Cerignola espugna il De Cristofaro.

Il tabellino

Giugliano (4-3-3): Russo; Menna, Berman, Caldore, Yabrè; Vogiatzis; Berardocco (56’ Gladestony), De Rosa (56’ Eyango - 81’ Nocciolini); Ciuferri, Salvemini (76’ Bernardotto), Oviszach (56’ Di Dio). A disp.: Baldi, Manrique, Scognamiglio, Oyewale, Grasso, Rondinella, Aruta, De Francesco, Stabile. All.: Bertotto

Audace Cerignola (4-2-3-1): Krapikas; Coccia, Gonnelli, Bianco, Russo; Tascone, Ruggiero; D’Ausilio (71’ Bezzon), D’Andrea (89’ Neglia), Leonetti (75’ Sosa); Malcore. A disp.: Fares, Trezza, Allegrini, Prati, Botta, Sainz-Maza, Vitale, De Luca, Carnevale. All.: Tisci

Arbitro: Valerio Crezzini di Siena

Marcatori: 30’ D’Ausilio (AC)

Ammoniti: Menna (G), Krapikas (AC)

Note: all’88’ Russo (G) para un rigore a Malcore (AC)