Giugliano, amichevole con l'Ovidiana Sulmona al Comunale di Rivisondoli: la data e l'orario

Una nuova amichevole in programma per il Giugliano di Raffaele Di Napoli. Dopo la manita rifilata alla Mariglianese nell'allenamento congiunto dello scorso 30 luglio, i gialloblù si preparano a un altro appuntamento non ufficiale. In quel di Rivisondoli, dove i Tigrotti stanno affrontando il ritiro estivo, si giocherà il match contro l'ASD Ovidiana Sulmona. Impegno fissato per giovedì 4 agosto alle ore 17:30 allo Stadio Comunale: il test, come annunciato dal club campano, si svolgerà a porte aperte.